Amplía tu negocio basado en Miami para que tengas éxito a largo plazo

Miami se ha posicionado entre las cinco ciudades principales para iniciar un negocio, según WalletHub, haciéndola un mercado cada vez más atractivo para las pequeñas empresas.

“Miami se ha consolidado como un centro dinámico para la creación de pequeñas empresas y la innovación empresarial. Nuestra fuerza laboral diversa junto a nuestro permanente sentido de comunidad son dos poderosos catalizadores para impulsar el crecimiento económico y atraer emprendedores a nuestra ciudad”, dijo Guillermo Díaz, consultor comercial senior de Chase en Coral Gables.

Sigue estos cuatro pasos para que comiences a llevar tu pequeña empresa al siguiente nivel:

Obtén financiamiento adicional. Los planes para obtener financiamiento futuro podrían incluir solicitud de préstamos adicionales, subvenciones o financiamiento de inversionistas. Es útil establecer una relación sólida con un banco en el que confíes, ya que desempeñará un papel fundamental en el crecimiento de tu pequeña empresa y te conectes con otros recursos.

Agiliza las operaciones. Invertir ahora en procesos operativos como el uso de herramientas digitales para simplificar y automatizar los procesos de facturación, aprobación y pagos, podría dar frutos a largo plazo. Te puede permitir mover dinero más rápido con pagos en tiempo real, mejorando tu flujo de efectivo y minimizando el riesgo de fraude.

Construye tu equipo. Si bien muchas empresas pequeñas son operadas en solitario, añadir miembros al equipo para balancear la carga de trabajo, puede ayudar a que tu negocio funcione sin problemas. Si ya tienes un contable o alguien que maneja tus libros, comienza a partir de ahí y añade otros empleados que tengan experiencia en el sector para que te ayuden a poner tu negocio en el camino correcto hacia el éxito duradero.

Amplía tu red. Necesitarás asesores, consultores y expertos que lo hayan visto todo, o que conozcan a alguien que lo haya hecho. Dedica tiempo a identificar eventos, como ferias y exposiciones comerciales de la industria, sesiones informativas y recepciones para establecer contactos con potenciales compradores y proveedores; así como, programas para los que puedas calificar y que ofrezcan apoyo adicional. Hacer estas conexiones pueden abrir tu negocio a nuevos clientes. Es posible que las operaciones y los métodos que utilizaste para iniciar tu negocio no sean los mismos que necesitas para llevarlo a próximo nivel. Centrarte en tu futuro e invertir en tus instalaciones, equipos y procesos puede orientar a tu empresa hacia el crecimiento ya que ayuda a minimizar las interrupciones en el futuro.

¿Listo para más? Si eres propietario de un negocio ya establecido, puedes recibir asesoramiento individualizado y mentoría a través del programa Coaching for Impact. Para obtener más información y recursos para ayudarte a hacer crecer tu pequeña empresa, visita chase.com/business y chase.com/business/coaching-for-impact.

