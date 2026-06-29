64% de votantes en Florida respalda enmienda que recortaría impuesto a la propiedad, según encuesta

Los altos impuestos a la vivienda golpean la economía de miles de familias.

MIAMI. - La enmienda constitucional que eximiría del impuesto a la propiedad los primeros 250.000 dólares del valor de la vivienda principal obtendría la aprobación de los votantes de Florida si los comicios se celebraran hoy, de acuerdo con una encuesta de Sachs Media que registró un respaldo general del 64 %.

El sondeo, realizado entre el 22 y el 24 de junio en todo el estado, reveló al mismo tiempo una pronunciada brecha partidista: los republicanos respaldan la medida casi tres veces más que los demócratas, lo que anticipa una campaña disputada de cara a la votación de noviembre.

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El umbral

El 64 % de apoyo general superaría el umbral del 60 % que la Constitución estatal exige para ratificar una enmienda, aunque por un margen estrecho. Esa barrera ha resultado decisiva en el pasado: en 2024, la enmienda sobre el derecho al aborto alcanzó el 57 % de los votos y aun así no prosperó por no llegar al mínimo requerido.

La medida llegará a las urnas como la Enmienda 3, producto de la resolución conjunta HJR 1F que la Legislatura de Florida aprobó durante la sesión especial del 1 al 3 de junio por amplios márgenes en ambas cámaras.

División partidista de casi tres a uno

El contraste ideológico constituye el hallazgo central de la medición. Mientras el 87 % de los republicanos votaría a favor de la enmienda, solo el 35 % de los demócratas haría lo propio, una diferencia que confirma el carácter polarizado del debate fiscal en el estado.

Los votantes sin afiliación partidista se ubicaron en una posición intermedia, con un 62 % de respaldo, un dato que adquiere relevancia en un electorado donde ese segmento suele inclinar la balanza en las contiendas más reñidas.

Coincidencia entre propietarios e inquilinos

La propuesta despierta una aceptación casi idéntica entre quienes poseen vivienda y quienes arriendan, con un 65 % y un 64 % de apoyo, respectivamente.

Esa convergencia sugiere que los inquilinos perciben una relación entre la carga tributaria de los inmuebles y el comportamiento de los precios del alquiler, de modo que un alivio en el impuesto a la propiedad podría trasladarse, al menos en parte, al costo del arrendamiento.

La enmienda elevaría de manera gradual la exención del valor de la vivienda principal hasta alcanzar los 250.000 dólares en 2028, con lo que dejaría exentos del gravamen no escolar a cerca del 60 % de los hogares con homestead.

Reverso fiscal de la propuesta

Diversos análisis advierten que la reducción afectaría de forma sustancial los ingresos de los gobiernos locales, que dependen del impuesto a la propiedad para financiar servicios como policía, bomberos, parques e infraestructura.

Estimaciones legislativas calculan que la recaudación municipal y de condados podría disminuir 4.600 millones de dólares en el primer año y 8.400 millones en el segundo, sin que el texto de la enmienda detalle un mecanismo para compensar esa pérdida.

Esa tensión perfila el eje de la campaña que enfrentará a los grupos de propietarios y contribuyentes con las asociaciones de gobiernos locales y los sindicatos de servicios públicos.

Sachs Media entrevistó a 850 votantes de Florida mediante una muestra aleatoria extraída del registro electoral estatal.

El sondeo arrojó un margen de error de 3,8 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95 %.