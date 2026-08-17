lunes 17  de  agosto 2026
CINE

Spider-Man se mantiene como líder de la taquilla por tercer fin de semana consecutivo

La película narra la historia de Peter Parker mientras lucha por adaptarse a los cambios en sus poderes y vive aislado tras borrar su identidad

La actriz estadounidense Zendaya y el actor británico Tom Holland posan durante una sesión fotográfica para la película «Spider-Man: Brand New Day», en un hotel de Madrid el 15 de junio de 2026.

La actriz estadounidense Zendaya y el actor británico Tom Holland posan durante una sesión fotográfica para la película «Spider-Man: Brand New Day», en un hotel de Madrid el 15 de junio de 2026.

AFP/Thomas Coex
Por Sofía Calvo

LOS ÁNGELES.- Spider-Man: Un Nuevo Día continuó dominando la taquilla norteamericana, recaudando 70 millones de dólares adicionales en su tercer fin de semana, según estimaciones de la industria.

La película de superhéroes protagonizada por Tom Holland y su esposa en la vida real, Zendaya, ha recaudado más de 2 mil millones de dólares a nivel mundial desde su estreno el 31 de julio, según Exhibitor Relations, empresa especializada en análisis de la industria.

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Según The Hollywood Reporter, ahora es la película más taquillera de Sony Pictures hasta la fecha.

El último éxito de taquilla de Marvel tuvo el mejor fin de semana de estreno de todos los tiempos en la taquilla estadounidense, al recaudar 360 millones de dólares, superando el récord de Avengers: Endgame de Disney (2019) sin ajustar por inflación.

La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, narra la historia de Peter Parker mientras lucha por adaptarse a los cambios en sus poderes y vive aislado tras borrar su identidad.

Spider-Man intenta reconectar con su exnovia, MJ (Zendaya), y su mejor amigo Ned (Jacob Batalon), mientras lucha contra una nueva fuerza que amenaza la ciudad de Nueva York.

Taquilla

Muy por detrás de Spidey se encontró la épica La Odisea de Christopher Nolan, que recaudó 23,2 millones de dólares en Estados Unidos para Universal en su quinto fin de semana en cartelera.

El thriller de ciencia ficción de Warner Bros., "El fin de Oak Street", protagonizado por Anne Hathaway y Ewan McGregor como una pareja que lucha por sobrevivir cuando su vecindario es transportado a la prehistoria, recaudó 21 millones de dólares, lo que le valió el tercer puesto en su fin de semana de estreno.

En cuarto lugar, "Paw Patrol: La película de los dinosaurios" recaudó aproximadamente 20,5 millones de dólares para Paramount en su fin de semana de estreno.

"Katseye: Wild Hearts", que narra la historia del grupo pop femenino del mismo nombre, se ubicó en quinto lugar, recaudando 3.6 millones de dólares para Trafalgar Releasing en su fin de semana de estreno.

En general, 2026 sigue siendo un año próspero para Hollywood.

"La taquilla suele desacelerarse durante la segunda quincena de agosto, cuando los niños regresan a clases, pero en este momento la actividad comercial se mantiene extremadamente fuerte", afirmó el analista de la industria David A. Gross.

FUENTE: AFP

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