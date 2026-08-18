martes 18  de  agosto 2026
PRIMARIAS

Baja participación marca las primarias de Florida en Miami-Dade

Centros electorales lucen casi vacíos durante la mañana, mientras muchos residentes optaron por ejercer su voto de manera anticipada

Centro de votación en Miami Beach sin apenas electores.&nbsp;

Centro de votación en Miami Beach sin apenas electores. 

CESAR MENENDEZ DLA
Centro de votación en North Miami.&nbsp;

Centro de votación en North Miami. 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- En las primeras horas de las elecciones primarias de este martes 18 de agosto transcurren con escasa participación y cierta apatía entre los votantes del sur de Florida, se observaron centros de votación prácticamente vacíos, mientras una parte de los electores optó por ejercer su derecho durante la votación anticipada y por correo.

Un recorrido de DIARIO LAS AMÉRICAS por distintos centros electorales de Miami-Dade permitió constatar una reducida afluencia de votantes durante la mañana, pese a que las urnas permanecen abiertas desde las 7:00 a.m. y en la boleta se deciden cargos de importancia en el gobierno estatal, condal y federal.

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En la Biblioteca Pública E May Avil, el movimiento era mínimo. En determinados momentos, los voluntarios y trabajadores electorales eran más visibles que los propios electores, que llegaban de manera esporádica para emitir su voto.

Una situación similar se observó en Miami Beach. Tanto en el centro de votación Ronald Shane como en el Ayuntamiento de la ciudad, los residentes acudían a las urnas por cuenta gotas, sin las filas ni el movimiento característicos en otras jornadas electorales.

La tranquilidad de los centros de esta mañana también responde a que una parte de los electores de Miami-Dade decidió votar anticipadamente, evitando tener que acudir a las urnas este martes, que es día laboral.

Centro de votación en North Miami.

Centro de votación en North Miami.

En Miami-Dade están llamados a participar casi 1.3 millones de votantes registrados. De ellos, 12.5% ya han ejercido el sufragio mediante la votación anticipada y las boletas por correo, según datos de la supervisora de Elecciones del condado, Alina Garcia.

Cargos importantes en juego

La baja afluencia contrasta con la importancia de las contiendas que se deciden. Los electores de Miami-Dade votan en varias primarias para escoger candidatos partidistas a la Legislatura de Florida, además de decidir contiendas para la Comisión del Condado de Miami-Dade, entre otros cargos.

Algunas de esas elecciones determinarán directamente quién ocupará un puesto, mientras otras definirán los candidatos que avanzarán a las elecciones generales del 3 de noviembre.

La aparente apatía observada durante las primeras horas no permite anticipar cuál será la participación definitiva. Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 7:00 p.m., por lo que la afluencia podría aumentar durante la tarde y después de concluida la jornada laboral.

El panorama completo se conocerá después del cierre de las urnas, cuando el Departamento de Elecciones de Miami-Dade comience a divulgar los primeros resultados y las cifras generales de participación.

En toda Florida en este proceso electoral están en juego más de 1.077 cargos, desde puestos nacionales y estatales hasta posiciones del condado, de diferentes distritos y algunas ciudades.

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