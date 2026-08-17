lunes 17  de  agosto 2026
Expira el plazo

Trump insiste en la necesidad de mantener la guerra en Irán: "No puede tener un arma nuclear"

El mandatario insistió en la necesidad de que Estados Unidos se mantenga en la guerra en Oriente Medio por la cuestión nuclear: "Estamos ahí por una sola razón: Irán no puede tener un arma nuclear"

El presidente Donald Trump habla durante una reunión del Gabinete en Camp David, en Maryland, el 31 de julio de 2026.&nbsp;

El presidente Donald Trump habla durante una reunión del Gabinete en Camp David, en Maryland, el 31 de julio de 2026. 

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — El presidente Donald Trump afirmó que no cree que Irán vaya a aceptar el tipo de acuerdo que él quiere sobre el programa nuclear de Teherán, e insistió en la necesidad de mantener la guerra porque "Irán no puede tener un arma nuclear".

Trump dio declaraciones este lunes, día en que expira el plazo de 60 días acordado en el memorando de entendimiento del pasado 17 de junio para alcanzar la paz.

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"Ellos (Irán) quieren llegar a un acuerdo, pero no van a cerrar el tipo de acuerdo que yo considero necesario", aseguró el mandatario durante una ronda de preguntas de la prensa en el Despacho Oval.

Trump insistió en la necesidad de que Estados Unidos se mantenga en la guerra en Medio Oriente por la cuestión nuclear: "Estamos ahí por una sola razón: Irán no puede tener un arma nuclear".

Advertencia a Omán

A su vez, Trump, que amenazó hoy con bombardear "sin piedad" Omán si se interpone en el diálogo con Irán sobre el control del estrecho de Ormuz, aseguró que no cree que Mascate se haya "portado muy bien".

"Nos encargaríamos de ellos con mucha facilidad, tal como hacemos con otros Estados", afirmó el magnate neoyorquino.

Estas declaraciones tienen lugar cuando ha terminado el plazo de 60 días que acordaron Estados Unidos e Irán para alcanzar un pacto global para el fin de la guerra en Medio Oriente, que estaba llamado a contemplar también medidas para controlar el programa nuclear iraní.

En todo caso, la tregua y el memorando de entendimiento que la englobaba quedaron en papel mojado tan solo unas semanas después de su firma a mediados de junio, cuando Washington volvió a lanzar ataques militares contra Irán, aduciendo la falta de cumplimiento.

El estrecho de Ormuz

Asimismo, defendió que declarar el estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos es "una gran idea", después de que el pasado viernes prometiera hacerlo una vez derrotase a Irán.

"Me gusta la idea de declararlo territorio. Tenemos el control total del estrecho. Ahora bien, pueden ser un fastidio, pueden colocar minas en el agua, pero el bloqueo ha sido muy eficaz", agregó.

Con respecto al estrecho de Ormuz, que de nuevo está sufriendo bloqueos y se encuentra bajo control parcial de Irán, el republicano insistió en que Estados Unidos está extrayendo "millones de barriles de petróleo a la semana".

"Si observamos las cifras que estamos manejando, vemos que el estrecho está abierto y los precios del petróleo están bajando. Y seguirán bajando a menos que decidamos hacer algo mucho más drástico de lo que estamos haciendo", afirmó sobre la situación económica derivada de la guerra de Irán, que se aproxima a los seis meses.

Trump no ofreció datos sobre las afirmaciones que hizo horas antes a la cadena Fox News, en las que aseguró que se están manteniendo conversaciones con Teherán por una vía secundaria extraoficial que implicaría a la Guardia Revolucionaria, un extremo que Irán continúa negando.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press

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