Florida estrena en primarias su nuevo mapa electoral

Florida estrenó este martes en sus elecciones primarias el nuevo mapa electoral aprobado en mayo por el Congreso estatal, que refuerza la ventaja republicana.

El rediseño electoral fue promulgado por el gobernador, Ron DeSantis, después de que fuera aprobado por la Legislatura estatal.

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El nuevo reajuste permite lograr hasta cuatro escaños republicanos adicionales en la Cámara de Representantes en Washington, al ampliar su ventaja actual, que es de 20 curules frente a ocho.

DeSantis sostuvo que el diseño anterior que redistribuyó los distritos por motivos raciales violó la Constitución estadounidense.

Además de sus representantes en el Congreso, los floridanos también votan este martes por los candidatos a suceder a Ron DeSantis como gobernador y por el reemplazo en el Senado del secretario de Estado, Marco Rubio

Las primarias en Florida

El rediseño de las circunscripciones tuvo un impacto inmediato y llevó a varios candidatos del Partido Demócrata, como Debbie Wasserman Schultz y Jared Moskowitz, a presentarse por distritos más complicados.

En el caso de Moskowitz, la redistribución del mapa electoral hizo que dejara el Distrito 23 y se presentara por el 25, donde ahora reside la mayor parte de sus votantes, aunque también comprende zonas más conservadoras del oeste.

La ventaja también se redujo para Wasserman Schultz, quien deja el distrito 25 que ocupaba y se presenta por el 20, un sector afroamericano de mayoría demócrata, pero que en las últimas elecciones ha perdido gran terreno por el radicalismo del Partido.

Los centros de votación abrieron sus puertas a las 7:00 am hora local y funcionarán hasta las 7:00 pm, cuando comenzará el escrutinio de los sufragios, según un comunicado del Departamento de Estado de Florida.

Florida es un estado de primarias cerradas, por lo que los votantes registrados de los partidos Demócrata y Republicano pueden elegir hoy a sus candidatos para los comicios de medio mandato del próximo noviembre.

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FUENTE: Conn información de EFE.