75 familias de la Fundación Bryant Art reciben caja de alimentos

Unas 75 familias que en su núcleo existe una persona con discapacidad y que están agrupadas en la Fundación Bryan Art fueron beneficiadas esta semana con una caja de alimentos que les fue entregada personalmente, ya que muchos de ellos no pueden participar en las donaciones colectivas organizadas en el sur de la Florida, porque no pueden salir de sus casas en medio de la pandemia o porque no tienen a una persona que cuide de su familiar con algún tipo de discapacidad.