Trump asegura que tropas de EEUU permanecerán desplegadas cerca de Irán hasta alcanzar "acuerdo real"

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump anunció la noche del miércoles que las fuerzas militares de Estados Unidos desplegadas cerca de Irán continuarán en el área hasta alcanzar un "acuerdo real".

"Todos los buques, aeronaves y efectivos militares de Estados Unidos, con munición adicional, armamento y cualquier otro elemento apropiado y necesario para la persecución letal y destrucción de un enemigo ya sustancialmente degradado, permanecerán en su posición en y cerca de Irán hasta el momento en que se cumpla plenamente el ACUERDO REAL alcanzado", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Alto el fuego Israel afirma que respetará el alto el fuego entre EEUU e Irán, según el diario Haaretz

Los dos países acordaron el martes un alto al fuego de dos semanas, que, desde el comienzo, se ha dejado entrever frágil.

Aunque aseguró que era "altamente improbable" que el acuerdo fracase, Trump amenazó con golpes "más grandes, mejores y más fuertes".

"Mientras tanto, nuestro gran ejército se está reabasteciendo y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista", escribió Trump.

Irán acordó reabrir el paso por el estrecho de Ormuz, un punto clave para el cese el fuego de dos semanas. Sin embargo, dijo que mantendría "su dominio" sobre la ruta donde normalmente pasa la quinta parte del petróleo del mundo.

En un comunicado publicado por la prensa estatal iraní, la república islámica también insistió en que Washington aceptó que Teherán mantenga su programa de enriquecimiento de uranio.

Pero, previo a las negociaciones de paz que iniciarán el viernes en Pakistán -país mediador de la tregua-, Trump sostuvo que Irán "no tendrá armas nucleares".

La UE rechaza la idea de un peaje en el estrecho de Ormuz

La Unión Europea ha rechazado este jueves la propuesta de Irán de establecer un peaje a los buques que pretendan transitar por el estrecho de Ormuz, esgrimiendo que va en contra del Derecho Internacional porque para que haya libertad de navegación "no debe haber ningún pago en absoluto".

Así expresó en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, que ha defendido que la navegación "debe ser gratuita" si quiere ser garantizada y que el estrecho de Ormuz, "como cualquier otra ruta marítima, es un bien público para toda la humanidad".

"El Derecho Internacional es claro y el derecho del mar establece que la libertad de navegación debe garantizarse en todo momento, y esto es absolutamente claro (...) ¿Qué significa eso? Significa básicamente que admite ningún pago en absoluto", ha explicado el portavoz comunitario.

Así ha reaccionado Bruselas a la propuesta de Irán de establecer un peaje a los barcos que pretendan transitar en el paso de Ormuz, una medida que ha ganado peso después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurase que su país "colaborará para descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz" con iniciativas con las que "se ganará mucho dinero".

"Cargaremos todo tipo de suministros y simplemente estaremos por ahí para asegurarnos de que todo vaya bien", precisó el miércoles el jefe del Ejecutivo norteamericano en un mensaje en redes sociales, que más en declaraciones a la cadena ABC valoró la idea de establecer un peaje como "una empresa conjunta" con Teherán.

La propuesta de Irán, eso sí, ya había recibido anteriormente críticas por parte de la Administración Trump, cuando el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, censuró el pasado 30 de marzo la propuesta asegurando que "eso no se va a permitir" y que Trump tenía "varias opciones" para impedir que Teherán cobrara algún tipo de tasa.

FUENTE: Con información de AFP/EFE