jueves 9  de  abril 2026
OBITUARIO

Muere el actor Michael Patrick, de "Juego de Tronos", a los 35 años

Patrick fue parte de series como Blue Lights, This Town y My Left Nut. También apareció en seis episodios de Blasts from the Past y en cuatro de The Spectacular

El actor irlandés Michael Patrick.

El actor irlandés Michael Patrick.

Captura de pantalla/Instagram/@michaelpatrick314
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El actor irlandés Michael Patrick, quien apareció en un episodio de la sexta temporada de Juego de Tronos, falleció a los 35 años tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) por tres años. La información fue confirmada por su esposa Naomi Sheehan.

"Anoche, Mick falleció tristemente en el hospicio de Irlanda del Norte. Le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA) el 1 de febrero de 2023. Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir el profundo dolor que sentimos", escribió la mujer en Instagram.

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"Se ha dicho más de una vez que Mick fue una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo, no solo en los últimos años durante su enfermedad, sino en cada día de su vida. Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. Alegría, vitalidad, risa contagiosa. Un gigante pelirrojo", agregó.

Sheehan concluyó agradeciendo a quienes acompañaron a su esposo durante los últimos años, brindándole su apoyo en momentos complejos, y evocando una cita que el actor amaba.

"Estamos muy agradecidos con todas las personas que nos apoyaron durante los últimos años. A Mick le encantaba esta cita de Brendan Behan, y ahora me parece muy apropiada: ‘Lo más importante en la vida es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera’. Así que no le des muchas vueltas. Come. Bebe. Ama. Naomi — la esposa de Mick".

Vida

Según la Asociación de ELA, esta enfermedad ataca los nervios que controlan el movimiento, lo que provoca la incapacidad de los músculos e impidiendo que quienes lo padecen puedan caminar, hablar, comer, beber y respirar, y no tiene cura.

El 6 de febrero, Patrick se había pronunciado en redes sociales compartiendo detalles de su lucha y manifestando que su neurólogo estimaba que le quedaba un año de vida.

"Todavía hay mucho por lo que vivir y muchos planes", escribió.

Además de Juego de Tronos, Patrick fue parte de series como Blue Lights, This Town y My Left Nut. También apareció en seis episodios de Blasts from the Past y en cuatro de The Spectacular.

Su papel más reciente fue en la película alemana Mordlichtern - Tod auf den Färöer Inseln, estrenada en 2025.

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