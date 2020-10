Abuela lanza canal de Youtube con recetas de la Nonna

Desde hace más de 60 años, Gabriella Furnari cocina para todos, para deleitar paladares, para demostrar que a través de sus sabores puede entregar el mejor regalo a sus seres queridos.

Sonreída, alegre, inquieta así es la Nonna Gabriella, quien por la grave situación económica y política de Venezuela, migró a los Estados Unidos junto a su esposo. Hace cuatro años quedó viuda, y pese al dolor de la pérdida, la Nonna seguía cocinando para sus hijos, nietos, yernos, nueras, sobrinos, amigos.

Pero llegó la pandemia. Y los hijos se vieron obligados a alejarse, y los nietos no volvieron, y los sobrinos no estaban.

Ella volvía a sentirse sola y cuando todos pensaron que la Nonna ya no cocinaría más, decidió compartir su tesoro más preciado: sus recetas. Allí sorprendió a sus familiares lanzando, con apoyo de su nieta, su canal de YouTube con las preparaciones que siempre han deleitado paladares.

"Recuerdo ese día, cuando sentí que todo había terminado. No podía creer lo que pasaba. Pensé que iba a morir, pero no. La vida tenía muchas cosas planeadas para mí. Ese en realidad era solo el comienzo" asegura.

En conversación con Diario Las Américas, la Nonna Gabriella muestra que hay abuela y platillos para rato.

¿Cómo define su cocina?

Mi cocina no es muy elaborada. Combino ingredientes naturales que encajen con cada sabor. Cada plato tiene su combinación básica de sabores. Por ejemplo, hay que saber qué hierbas usar. El pescado y los mariscos llevan perejil; el cochino (puerco) y aves, llevan romero; la albahaca va con salsa de tomate; el orégano a la pizza y así cada ingrediente tiene una forma sencilla de combinarlo.

¿Cuál es su ingrediente favorito en la cocina?

El ajo, es la base de tomas mis recetas. Le da ese sabor autentico a todos mis platos.

¿Tiene algún plato que le recuerde su niñez?

Codornices, con polenta y ensalada de radicchio. De niña viví en Basano del Grappa (Veneto) y mi abuelo cazaba las codornices y las preparaba en el fogón a leña para la cena. Todas las verduras eran del huerto de mis abuelos. Desde que salí de Italia, más nunca las pude volver a comer. Quedaron solo en mis recuerdos.

Una anécdota entre sus fogones

Mi hijo creía que su nombre era “Assaggia” (en español significa “pruébalo!”) porque cada vez que yo cocinada lo llamaba y le decía “Assaggia, assaggia!!” Por lo que al pasar de los años me confesó que él creía que ése era su nombre. (Se ríe a carcajada)

¿Por qué decidió publicar sus recetas?

Este año 2020 con la pandemia me he visto obligada a estar un poco alejada de mis hijos y nietos y aislada de las actividades que estaba acostumbrada a hacer. Decidí no dejarme caer por las circunstancias y quise compartir mis recetas con las que he llenado a mi familia con amor. Ahora emprendimos también un negocio llamado Noi Italian Market, un mercado online de productos italianos. Con mis recetas vamos promocionando los productos. Ya tenemos el canal en YouTube, Facebook y cuentas en Instagram y Twitter.

Un consejo para los que se inician en la cocina

La cocina es un arte, y como todo artista hay que tener inspiración. En la vida todo lo haces debe ser por un fin, tal vez complacer a tu familia, a un grupo de amigos o simplemente consentirte a ti mismo. Es como una historia de amor. Necesitas enamorarte de los ingredientes y de la persona para quien cocinas. Recuerda, cualquiera puede cocinar y disfrutar de la cocina., que no se vea como una obligación, más bien como una forma de diversión y de dar lo mejor de ti. Cocina con alegría y buen humor. ¿La mejor recompensa? La alegría y satisfacción de deleitarte con una buena comida que te alegre el alma.

A la Nonna G se puede seguir en sus redes:

Página web: https://noiitalianmarket.com/nonna-g-recipes/

Facebook: https://www.facebook.com/Noi-Italian-Market-100768695069044

Instagram: https://www.instagram.com/noi.italian.market/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8D6eoQK_9QUsQD5EKhY3jw