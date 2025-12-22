lunes 22  de  diciembre 2025
SUCESO

Accidente en Pembroke Pines derriba poste eléctrico e inunda la vía

El incidente tuvo lugar en la mañana del lunes en ines Boulevard con la avenida 76 al noroeste de la ciudad.

Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

PEMBROKE PINES. - Un accidente en la intersección de Pines Boulevard con la avenida 76 al noroeste, dejó el lunes por la mañana una escena caótica en esa parte de la ciudad: un poste eléctrico derribado y un hidrante dañado que inundó parte de la carretera.

Aunque aún se desconocen las causas del choque y no se han confirmado heridos, las autoridades dijeron que “la fuerza del impacto fue suficiente para tumbar el poste a través de la vía. El agua que brotó de la boca de incendio afectada llegó incluso a un centro comercial cercano, complicando la circulación en la zona.”

Como medida de seguridad, los funcionarios públicos bloquearon todo el tráfico en dirección oeste y sur, y recomendaron a los conductores extremar precauciones si transitan por áreas cercanas mientras se restableció el flujo normal de vehículos.

La escena reflejó cómo un solo accidente puede generar un efecto dominó en la infraestructura urbana, afectando tanto la electricidad como el tránsito y los comercios de la zona.

