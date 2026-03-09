lunes 9  de  marzo 2026
VIOLENCIA DOMÉSTICA

Detectives investigan posible homicidio-suicidio tras la muerte de dos hombres en una vivienda de South Miami

Dos adultos fueron encontrados con heridas de bala dentro de una residencia a la que acudió la policía luego de reportes de disparos este domingo

Imagen de referencia del carro de patrullas de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

OFICINA DEL SHERIFF DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
MIAMI. - La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) investiga la muerte de dos hombres encontrados dentro de una vivienda en la ciudad de South Miami, en un caso que preliminarmente es considerado como un posible homicidio-suicidio.

Según informó la agencia, el incidente fue reportado alrededor de las 2:25 p.m. de este domingo, cuando el Departamento de Policía de South Miami (SMPD) acudió a una casa ubicada en la cuadra 5700 de Twin Lake Drive tras recibir llamadas que alertaban sobre disparos.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a dos hombres adultos fallecidos en la residencia, ambos con aparentes heridas de bala.

Detectives del Departamento de Homicidios de MDSO asumieron la investigación. Según información preliminar, uno de los involucrados presentaba una herida de bala autoinfligida, lo que llevó a los investigadores a considerar la hipótesis de un hecho violento en el que el presunto responsable habría causado la muerte de otra persona antes de quitarse la vida, en un caso que estaría vinculado a un conflicto doméstico.

Los primeros reportes indican que una de las víctimas tendría alrededor de 40 años y la otra cerca de 60, aunque las identidades no han sido divulgadas.

El caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido.

