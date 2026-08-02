México: Otro frente contra presidente de Miss Universo por posible lavado de dinero

Raúl Rocha y Victoria Kjaer Theilvig asisten a la ceremonia de iluminación del Empire State Building en honor a Miss Universo 2024, celebrada el 22 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- La Fiscalía General de la República (FGR) de México solicitó a un juez federal una nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú , presidente y copropietario de la Organización Miss Universo, por su posible responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El requerimiento, que incluye a Andrés Javier Vázquez Ruiz y Alberto Charlan Salazar , representa un segundo frente judicial para Rocha Cantú, investigado desde 2025 en otra causa por delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos.

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La información fue revelada por los periódicos Reforma y Milenio, que citaron fuentes federales y datos contenidos en el expediente. Según ambos medios, el Ministerio Público presentó el caso ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Hasta el momento, la FGR no ha divulgado un comunicado sobre la petición ni se conoce públicamente si el juzgador encontró elementos suficientes para autorizar la captura. Por tanto, todavía no puede afirmarse que exista una orden concedida dentro de esta nueva causa.

El proceso surgió de una denuncia presentada el 2 de diciembre de 2025 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda.

La documentación describe un mecanismo que supuestamente utilizaba sociedades mercantiles, registros bancarios y personas físicas para movilizar e incorporar al sistema financiero capitales cuyo origen no habría sido acreditado.

De acuerdo con Reforma y Milenio, la UIF identifica a Rocha Cantú como supuesto beneficiario controlador y articulador corporativo del entramado. Entre las transacciones analizadas figuran compras de inmuebles mediante cheques de caja individuales por aproximadamente 58.700 dólares (1.01 millones de pesos mexicanos), hasta acumular unos 401.000 dólares, equivalentes a 6.95 millones de pesos.

El expediente también sostiene que Rocha aparece en una lista de vigilancia global de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ese señalamiento, sin embargo, no ha sido confirmado públicamente por la agencia estadounidense.

La solicitud de la FGR comprende además a Vázquez Ruiz, originario de Culiacán, Sinaloa, a quien se atribuyen retiros de efectivo mediante Promotora e Inmobiliaria de Hoteles y Moteles del Norte, otras compañías y personas físicas.

Vázquez Ruiz figura como socio de Rocha Cantú en GI Euromex, entidad identificada por la UIF como tesorería y centro operativo del supuesto esquema. Entre mayo y octubre de 2025, esa sociedad habría realizado movimientos en Bankaool por cerca de 7.07 millones y 7.12 millones de dólares (122.57 millones y 123.47 millones de pesos mexicanos, respectivamente).

Charlan Salazar, por su parte, habría estado encargado de abrir registros bancarios destinados a transferir cantidades significativas. Las autoridades detectaron en sus cuentas personales transacciones por alrededor de 942.000 dólares, equivalentes a 16.32 millones de pesos.

La indagatoria sostiene que se empleaban cuentas de trabajadores para recibir fondos procedentes de diferentes negocios y posteriormente incorporarlos al circuito financiero.

Entre las compañías examinadas aparece Impulsora Eagle, que habría movilizado cerca de 7.09 millones de dólares (22.84 millones de pesos mexicanos) durante un año. La firma recibió además aproximadamente 38.500 dólares, que representa 667.902 pesos, del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, el 22 de noviembre de 2024.

Otra de las entidades señaladas es Operadora de Alimentos y Bebidas de Naucalpan. Los investigadores documentaron 437 depósitos por unos 4.01 millones de dólares (69.5 millones de pesos), además de transacciones por aproximadamente 1.01 millones de dólares, homólogos a 17.44 millones de pesos mexicanos.

Para la UIF, ese comportamiento podría indicar que algunos establecimientos gastronómicos fueron utilizados para introducir efectivo en el sistema bancario. La hipótesis forma parte de las pesquisas y todavía no ha sido demostrada ante un tribunal.

Durante las diligencias se aseguraron aproximadamente 500 cuentas supuestamente relacionadas con el circuito financiero examinado.

El expediente también menciona a Soluciones Gasíferas del Sur, propiedad de Rocha Cantú, que recibió en febrero de 2023 un contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) por aproximadamente 43.03 millones de dólares, proporcionales a 745.64 millones de pesos mexicanos.

La nueva petición es independiente del proceso abierto contra el magnate por su posible participación en una organización dedicada al tráfico de armas y al contrabando de combustible desde Guatemala.

En esa causa, las autoridades mexicanas lo señalaron por delincuencia organizada y obtuvieron un mandamiento de captura en 2025. Posteriormente, Rocha Cantú accedió a un criterio de oportunidad para colaborar con la Fiscalía, beneficio que más tarde dio paso a una disputa judicial.

El caso por posible lavado de dinero amplía ahora la situación legal del copropietario de Miss Universo. Rocha Cantú, Vázquez Ruiz y Charlan Salazar conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra.