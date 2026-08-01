Los Dolphins apuestan por un equipo "más joven y más barato"

Malik Willis, de los Dolphins de Miami, busca un pase durante los entrenamientos de pretemporada de la OTA en el Baptist Health Training Complex en Miami Gardens.

Los Dolphins cambiaron el rostro y empezaron su campamento de entrenamiento con la esperanza de armar un equipo joven y ganador para la venidera temporada.

Hace un cuarto de siglo que el escuadrón de Miami no consigue una victoria en los playoffs y hace dos campañas que no llegan a la postemporada.

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Tras el fracaso del 2025, la directiva de la franquicia surfloridana tomó decisiones radicales y voló las cabezas de sus actores principales.

Primero cayó su gerente general Chris Grier. Terminada la campaña pasada, los Dolphins liberaron a su entrenador Mike McDaniel y luego cayeron sus fichas principales: el quarterback Tua Tagovailoa, a quien en el verano del 2024 le habían dado una extensión por cuatro años y 212 millones de dólares; el wide receiver Tyreek Hill, a quien le habían pagado 100 millones; y luego canjearon a los Broncos de Denver a Jaylen Waddle, quien había recibido alrededor de 90 millones.

Pese al desembolso multimillonario que hizo la directiva de los Dolphins no se obtuvieron los resultados esperados y ahora hay que empezar de nuevo.

Las nuevas caras

Lo primero que hicieron los Dolphins fue contratar al gerente general Jon-Eric Sullivan y al entrenador Jeff Hafley, ambos procedentes de los Packers de Green Bay.

El posible quarterback del futuro de los Dolphins es Malik Willis, también procedente de los Packers. Fue firmado por tres años y 22.5 millones.

Los entendidos no fijan grandes expectativas en Willis. CBS Sports pronostica que el quarterback de 27 años terminará la temporada del 2026 con 3,096 yardas, 25 touchdows y 17 intercepciones. Mientras, Pro Football Focus lo ubica en el puesto 30 entre los 32 QBs que iniciarán la temporada.

Incluso muchos se adelantan a afirmar que el objetivo de los Dolphins es seleccionar a un QB en el draft del 2027.

Los números de Willis son prometedores, pero ha jugado poco en la NFL: 22 partidos con los Titans de Tennessee y los Packers, completó 105 de 155 pases para 1.322 yardas, seis touchdows y tres intercepciones. Además, ganó 405 yardas por tierra y cuatro touchdowns.

En líneas generales, los Dolphins tienen una nueva estrategia. Esta vez han seleccionado 13 jugadores en el draft y los entendidos afirman que el club de Miami ha sabido escoger.

La filosofía de Sullivan se resume en dos cosas para armar su equipo: “más joven y más barato”.

Al desprenderse de jugadores carísimos como Tua, Tyreek y Waddle, los Dolphins han abierto un espacio salarial de 179 millones de dólares, un récord en la NFL.

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Muchos novatos saltarán a la cancha cuando el escuadrón surfloridano se estrene en la pretemporada el próximo 14 de agosto. Ahí estará de seguro el cornerback Chris Johnson, elegido en primera ronda. Otros novatos con muchas posibilidades son el safety Michael Taaffe, los linebackers Jacob Rodriguez y Kyle Louis, los defensive end Trey Moore y Max Llewellyn, el guard Kadyn Proctor, el tight end Will Kacmarek y los wide receivers Caleb Douglas, Chris Bell y Kevi Coleman Jr.

Habrá que ver si la apuesta por los novatos da resultados con los Dolphins. Hasta ahora las cosas marchan bien, pero hay que ver cuál será la respuesta a la hora de la verdad.

Hafley se muestra cauteloso.

“Hay que ver caso por caso”, dijo el entrenador de los surfloridanos. “No estamos seguros de algunos de los novatos. Las prácticas han sido limitadas. Ya descubriremos a cada uno en el campamento de entrenamiento”.