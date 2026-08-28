Acusado de robo en Texas reaparece en Cuba como próspero productor de café

MIAMI.- Eladio Jesús Cudeiro Fernández llegó a Estados Unidos en 2022, solicitó asilo y estableció una empresa de transporte en Florida. Tres años después regresó a Santiago de Cuba y ahora aparece en la televisión estatal como impulsor de un negocio familiar dedicado al cultivo y procesamiento de café, mientras enfrenta una acusación por robo en Texas.

El cubano, de 31 años, figura como uno de los promotores de Café Cudeiro, iniciativa establecida en la finca La Ivis, en el municipio Segundo Frente.

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Una investigación de Martí Noticias, sustentada en documentos judiciales, registros migratorios y testimonios familiares, reveló que abandonó territorio estadounidense mientras enfrentaba un proceso penal en el condado de Dawson.

La imputación presentada por un gran jurado ante el Tribunal de Distrito 106 sostiene que Cudeiro ingresó sin autorización en un edificio perteneciente a Cody King, donde habría cometido o intentado consumar un robo el 22 de octubre de 2023.

Cudeiro Fernández reaparece en la televisión oficialista de la isla. CORTESÍA MARIO PENTÓN Y MARTÍ NOTICIAS

El expediente clasifica el cargo como burglary of a building, una felonía bajo las leyes de Texas. La corte estableció una fianza de 10,000 dólares y registró la causa con el número 26-9614.

El documento fue emitido el 12 de agosto de 2026. Al día siguiente, las autoridades del condado recibieron la orden de entregarle personalmente una copia, pero en los archivos consultados no aparece constancia de que la notificación se haya concretado.

Cudeiro había cruzado la frontera con México el 8 de marzo de 2022. Tras pedir protección alegando temor de volver a su país, recibió un formulario I-220A y autorización temporal para trabajar mientras avanzaba el trámite migratorio.

Los registros de la División de Corporaciones de Florida muestran que el 6 de junio de 2023 constituyó Cudeiro Trucking Services Inc., compañía registrada inicialmente en Miramar.

Familiares citados en el reportaje aseguraron que aprovechó su libertad bajo fianza para marcharse de Estados Unidos. Un vocero del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó a Martí Noticias que viajó el 25 de diciembre de 2025 en un vuelo desde Miami hacia Santiago de Cuba.

Sobre el acusado también pesa una orden final de deportación. Esa decisión, unida a la causa abierta y a su salida del país, podría dificultar cualquier intento de regresar legalmente.

Meses después comenzó a aparecer en reportajes de medios oficiales. A finales de julio, TeleTurquino lo presentó como promotor de un emprendimiento destinado a elaborar café tostado y pinol de maíz.

La finca dispone de 47 hectáreas, 24 de ellas dedicadas a la siembra del grano. El proyecto aspira a desarrollar todo el proceso, desde la cosecha hasta la elaboración y comercialización del producto en la zona.

Cudeiro y su padre homónimo encabezan la iniciativa, respaldada y asesorada por autoridades locales. La familia asegura poseer una tradición agrícola de cuatro generaciones y más de 90 años vinculada a esa actividad.

El joven es nieto de Eladio “Yayo” Cudeiro, campesino presentado por la prensa estatal como colaborador del Ejército Rebelde durante la lucha contra el gobierno de Fulgencio Batista.

En una entrevista difundida en 2019, afirmó que continuar la obra de su abuelo constituía una responsabilidad familiar y un compromiso con la Revolución. Menos de tres años después de aquellas declaraciones llegó a la frontera sur estadounidense.

Ahora vuelve a ocupar espacios en la televisión cubana como productor destacado, sin que esas publicaciones mencionen su solicitud de asilo, su estancia en Estados Unidos ni el proceso judicial que mantiene pendiente en Texas.