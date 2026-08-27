Mujer de 64 años enfrenta cargo por encuentro con adolescente de 17 en Miami

MIAMI.- Una mujer de 64 años fue arrestada en La Pequeña Habana por supuestamente mantener actividad sexual ilegal con un adolescente al que conoció mientras este circulaba en bicicleta por el sector de West Flagler, informó la Policía de Miami.

Diana Rodríguez fue detenida poco después de las 4:30 a.m. del martes en su residencia y trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), donde ingresó alrededor de las 8:10 a.m.

El reporte de arresto indica que el muchacho transitaba cerca de la décima avenida del noroeste y la calle Flagler cuando Rodríguez se le acercó para conversar. Durante ese primer contacto, presuntamente le ofreció una pastilla blanca de composición desconocida y lo convenció para que la acompañara.

Frente a una gasolinera Valero, ubicada en el 999 de la calle Flagler, la mujer le habría propuesto un acto oral a cambio de 10 dólares. El menor dejó su bicicleta en el establecimiento y continuó a pie junto a ella.

Mientras caminaban hacia el oeste, Rodríguez le preguntó la edad. El joven aseguró que respondió tener 17 años, pero la acusada sostuvo ante los investigadores que posteriormente él afirmó ser mayor de edad.

Ambos llegaron hasta el restaurante La Esquina del Pan con Bistec, próximo a la intersección de la 12 avenida del NW y Flagler. Allí subieron a un automóvil conducido por un hombre cuya identidad no ha sido divulgada.

El vehículo los trasladó hasta la casa de Rodríguez, donde presuntamente ocurrieron los hechos denunciados. Según la declaración recogida por los agentes, el episodio tuvo lugar en la sala y terminó después de que el adolescente le pidiera que se detuviera.

La detenida enfrenta una imputación por actividad sexual ilegal con determinada persona menor de edad, contemplada en el estatuto 794.05 de Florida. La disposición establece que alguien de 24 años o más comete un delito grave de segundo grado si mantiene ese tipo de relación con una persona de 16 o 17 años.

Durante la audiencia inicial, la jueza Mindy Glazer fijó una fianza de 7,500 dólares y ordenó a Rodríguez mantenerse alejada del muchacho. El expediente quedó asignado al juez de circuito de Miami-Dade Ariel Rodríguez.

Las autoridades no han identificado a la presunta víctima ni precisado qué contenía la pastilla mencionada en la denuncia. Tampoco se ha informado si el conductor que los trasladó enfrenta alguna investigación.