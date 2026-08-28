Jurado declara culpable a Mario Fernandez Saldana por asesinato de gerente de Microsoft en Florida

JACKSONVILLE, Florida.- Un jurado del condado Duval declaró culpable a Mario Fernandez Saldana de asesinato en primer grado y de solicitar la comisión de un delito capital por la muerte de Jared Bridegan, gerente sénior de diseño de Microsoft.

El veredicto implica una condena obligatoria de cadena perpetua en una prisión estatal de Florida. La jueza London Kite anunciará formalmente la sentencia en una fecha posterior.

Bridegan fue asesinado la noche del 16 de febrero de 2022, después de llevar a sus hijos a una salida previamente organizada. Tras dejar en la vivienda de su exesposa, Shanna Gardner, a los gemelos que compartía con ella, condujo por Sanctuary Boulevard, en Jacksonville Beach.

Una llanta colocada deliberadamente en medio de la vía lo obligó a detenerse. Cuando bajó del vehículo para retirarla, un hombre apareció y efectuó cuatro disparos. Dos proyectiles alcanzaron mortalmente a la víctima y los restantes impactaron el automóvil, donde se encontraba su hija de dos años. La niña no sufrió heridas.

Las autoridades identificaron como autor de los disparos a Henry Tenon, quien no conocía a Bridegan. Durante la pesquisa se determinó que Tenon era dueño de la camioneta Ford F-150 azul utilizada en el crimen y que su ADN estaba presente en el neumático empleado como trampa.

Los investigadores también establecieron que había sido inquilino de una propiedad perteneciente a Fernandez Saldana y Gardner. Además, documentaron numerosas comunicaciones entre ambos hombres y pagos por al menos 10,000 dólares realizados después del homicidio.

La Fiscalía sostuvo durante el juicio que Fernandez Saldana reclutó a Tenon, quien atravesaba dificultades económicas, para ejecutar el plan. Los fiscales vincularon el asesinato con las disputas por la custodia y la crianza de los hijos que mantenían Bridegan y su exesposa después de un divorcio conflictivo.

Según la teoría presentada por la acusación, eliminar al gerente de Microsoft resolvería esos enfrentamientos familiares y permitiría que Gardner asumiera el control de un fideicomiso. Fernandez Saldana era esposo de la mujer cuando ocurrió el crimen.

Las pruebas expuestas ante el jurado incluyeron registros telefónicos, transacciones financieras, el vehículo relacionado con la emboscada, los resultados genéticos obtenidos del neumático y los vínculos existentes entre los acusados.

El caso fue investigado por el Departamento de Policía de Jacksonville Beach, la Oficina del Alguacil de Jacksonville, la Oficina Federal de Investigaciones y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Los fiscales adjuntos Christina Stifler, Alan Mizrahi y Stephen Siegel estuvieron a cargo del proceso judicial. Gardner y Tenon deberán comparecer en procedimientos separados programados para fechas posteriores, de acuerdo con la Fiscalía estatal.