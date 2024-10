Advierten sobre ola de múltiples mensajes para estafar

Al contestar el mensaje, sea haciendo clic en el enlace cibernético que le mandan o llamando al número telefónico que mencionan, le pedirían datos personales, inclusive número de tarjeta de crédito o cuenta bancaria para ‘depositar’ el supuesto premio o ‘cobrar un pequeño saldo de manejo y envío’ que pudiera poner en peligro sus finanzas.

En la mayoría de los casos, quien recibe el mensaje ni debe dinero ni tiene tarjeta de crédito del banco que mencionan ni esperan un paquete ni han ganado premio alguno. Pero el ladrón envía el mensaje a miles de personas en busca de quien caiga en la trampa.

Por ejemplo, un mensaje en tarjeta postal puede poner “an unclamed reward worth up to $100.00 in savings is being held…”, lo que significa que “tenemos un premio valorado en hasta 100 dólares …”, y le piden llamar a un teléfono determinado en el que le preguntarán los datos antes mencionados.

“Eso es lo primero que nos debe llamar la atención”, señaló un agente de la firma Walmart, que atiende el servicio al consumidor de la afamada cadena de tiendas.

“Nosotros nunca mandamos ese tipo de comunicación ni pedimos a terceros ser intermediarios. Ni por mensajes de texto ni correo electrónico ni postal de correos”, aseguró.

“Si el cliente está inscrito en servicio de pago por Internet, podemos recordarle el pago por email, pero el propio cliente debe acceder a su cuenta primero”, subrayó.

¿Qué hacer si recibe uno de esos mensajes?

La autoridad federal aconseja que, si recibe uno de esos mensajes, no haga clic en ningún enlace ni llame al número que le ofrecen.

Si cree que el mensaje es una estafa, comuníquese directamente con la empresa financiera o mercantil, nunca con el número de teléfono habilitado en el mensaje.

La autoridad federal le agradecerá que reporte el incidente a 1-877-ID-THEFT. También puede consultar el portal habilitado por FBI que proveemos aquí. Esto ayuda tanto al Buró Federal de Investigaciones como a la institución financiera a combatir el fraude, aunque la mayor parte de las veces provienen de estafadores que están afincados en otros países.

Lo más importante, no cometa el error de aceptar el mensaje y seguir las instrucciones. Como mencionamos antes, podrían acceder a sus datos personales, tarjeta de crédito o cuenta bancaria y robarle sus ahorros.