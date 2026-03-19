jueves 19  de  marzo 2026
ATENTOS VIAJEROS

Aeropuerto de Miami recomienda llegar tres horas antes por Spring Break

El gran volumen de pasajeros en temporada de vacaciones de primavera ocasiona tiempo de espera en controles de seguridad entre 20 y 35 minutos

Fila de pasajeros en Aeropuerto Internacional de Miami esperando pasar el control de seguridad.

Fila de pasajeros en Aeropuerto Internacional de Miami esperando pasar el control de seguridad.

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI. - El Aeropuerto Internacional de Miami enfrenta un incremento significativo en el flujo de pasajeros durante el Spring Break, una de las temporadas más activas del año para el turismo en el sur de Florida por lo que las autoridades aeroportuarias aconsejan a los viajeros —incluso en vuelos domésticos— presentarse con al menos tres horas de antelación para evitar contratiempos.

Durante la mañana del jueves 19 de marzo, los tiempos de espera en los puntos de control de seguridad se situaban entre 20 y 30 minutos. Una situación que puede variar a lo largo del día según el volumen de pasajeros.

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Según la aplicación My TSA, los tiempos de espera en el aeropuerto de Fort Lauderdale (FLL) oscilan entre 15 y 30 minutos. Mientras que los tiempos de espera de los viajeros de TSA Precheck son de menos de cinco minutos.

FLL y MIA coinciden en aconsejar a los viajeros llegar con tres horas de antelación para los vuelos domésticos.

“Afortunadamente no hemos tenido muchos agentes de TSA ausentes por estos días”, señaló una portavoz de MIA.

No obstante, en los horarios, entre 7:00 pm y 8:00 pm y entre 10:00 y 11:00 pm, se incrementan los tiempos de espera en los puntos de control de seguridad de MIA.

Falta de personal por cierre parcial del gobierno federal

A nivel nacional, millones de viajeros están experimentando largas filas en los aeropuertos debido a la reducción de personal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA).

La situación responde al cierre parcial del gobierno federal tras la expiración, el pasado 13 de febrero, del acuerdo de financiación con el Departamento de Seguridad Nacional.

Como consecuencia, los aproximadamente 64.000 agentes de TSA continúan trabajando sin recibir salario, lo que ha derivado en un aumento de ausencias laborales.

Debate político impacta operación de aeropuertos

El estancamiento en el Congreso se debe, en parte, a la negativa de legisladores demócratas de aprobar fondos para el Departamento de Seguridad Nacional sin que se produzcan reformas en las políticas del Servicio de Control de Inmigración (ICE).

Entre las exigencias de los demócratas se incluyen el uso obligatorio de cámaras corporales, la presentación de órdenes judiciales para ingresar a domicilios y restricciones a los perfiles raciales.

Viajeros reportan esperas de hasta dos horas en aeropuertos

La combinación de alto volumen de pasajeros y escasez de personal está provocando en algunos aeropuertos del país que los viajeros reporten tiempos de espera superiores a las dos horas en los controles de seguridad.

Aunque en Miami las demoras se mantienen por debajo de ese nivel, las autoridades insisten en la importancia de planificar con anticipación, especialmente durante las fechas pico del Spring Break.

Cómo evitar retrasos en el aeropuerto

Para minimizar el riesgo de perder vuelos o enfrentar largas filas, se recomienda:

  • Llegar al aeropuerto con al menos tres horas de anticipación
  • Revisar el estado del vuelo antes de salir de casa
  • Preparar documentos y equipaje de mano con antelación
  • Considerar el uso de programas de agilización como TSA PreCheck

[email protected]

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