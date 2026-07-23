Suspenden a un escolta del vicepresidente de EEUU por filtrar información a la prensa

Un agente del Servicio Secreto de EEUU permanece de pie mientras el público espera la intervención del presidente estadounidense Donald Trump durante la celebración del Día de la Independencia "Salute to America" en el National Mall de Washington D. C., el 4 de julio de 2026.

Washington .- Un agente del Servicio Secreto que formaba parte del equipo de seguridad del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, fue suspendido de empleo por presuntamente haber filtrado a la prensa información sobre sus viajes, reveló este jueves la cadena CNN.

La investigación está a cargo del departamento de asuntos internos del Servicio Secreto, y no está claro si el sospechoso podría enfrentar una sanción administrativa o cargos penales.

El agente en cuestión está siendo investigado por supuestamente haber sido la fuente de un reciente artículo de la cadena MS Now sobre el malestar del equipo de seguridad de Vance por la supuesta gran cantidad de encargos en viajes personales del vicepresidente y su familia.

Ese medio citó fuentes del Servicio Secreto que consideran inapropiadas algunas asignaciones, como el traslado del hijo pequeño de la pareja vicepresidencial a una clase de golf en un helicóptero militar.

La publicación llamó la atención del Servicio Secreto, el FBI y altos cargos de la Casa Blanca, quienes indagaron los detalles de los operativos descritos en el artículo, señala la CNN.

La Administración de Donald Trump ha emprendido una campaña para frenar las filtraciones de información a la prensa en las diferentes agencias, especialmente en el Pentágono, donde el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha creado un grupo de trabajo para perseguir judicialmente a quienes filtren información.

A principios de mes, cuatro reporteros del diario The New York Times fueron llamados a testificar por un gran jurado federal a raíz de una investigación sobre sus reportajes sobre el avión presidencial que Catar regaló a Trump, un paso condenado por asociaciones de periodistas.

FUENTE: EFE