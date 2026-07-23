jueves 23  de  julio 2026
Servicio Secreto

Suspenden a un escolta del vicepresidente de EEUU por filtrar información a la prensa

El medio MS Now citó fuentes del Servicio Secreto que consideran inapropiadas algunas asignaciones, como el traslado del hijo pequeño de la pareja vicepresidencial a una clase de golf

Un agente del Servicio Secreto de EEUU permanece de pie mientras el público espera la intervención del presidente estadounidense Donald Trump durante la celebración del Día de la Independencia Salute to America en el National Mall de Washington D. C., el 4 de julio de 2026.

Un agente del Servicio Secreto de EEUU permanece de pie mientras el público espera la intervención del presidente estadounidense Donald Trump durante la celebración del Día de la Independencia "Salute to America" en el National Mall de Washington D. C., el 4 de julio de 2026.

KENT NISHIMURA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Washington.- Un agente del Servicio Secreto que formaba parte del equipo de seguridad del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, fue suspendido de empleo por presuntamente haber filtrado a la prensa información sobre sus viajes, reveló este jueves la cadena CNN.

La investigación está a cargo del departamento de asuntos internos del Servicio Secreto, y no está claro si el sospechoso podría enfrentar una sanción administrativa o cargos penales.

Lee además
El Servicio Secreto de EEUU bloquea una calle cerca de la Casa Blanca, en Washington, DC, el 28 de abril de 2026.
Investigación

El Servicio Secreto dispara a un hombre armado cerca de la Casa Blanca
John Andrew Spillman, de 33 años.
INVESTIGACIÓN ABIERTA 

Agente del Servicio Secreto bajo investigación en Miami-Dade tras arresto por exhibicionismo

El agente en cuestión está siendo investigado por supuestamente haber sido la fuente de un reciente artículo de la cadena MS Now sobre el malestar del equipo de seguridad de Vance por la supuesta gran cantidad de encargos en viajes personales del vicepresidente y su familia.

Ese medio citó fuentes del Servicio Secreto que consideran inapropiadas algunas asignaciones, como el traslado del hijo pequeño de la pareja vicepresidencial a una clase de golf en un helicóptero militar.

La publicación llamó la atención del Servicio Secreto, el FBI y altos cargos de la Casa Blanca, quienes indagaron los detalles de los operativos descritos en el artículo, señala la CNN.

La Administración de Donald Trump ha emprendido una campaña para frenar las filtraciones de información a la prensa en las diferentes agencias, especialmente en el Pentágono, donde el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha creado un grupo de trabajo para perseguir judicialmente a quienes filtren información.

A principios de mes, cuatro reporteros del diario The New York Times fueron llamados a testificar por un gran jurado federal a raíz de una investigación sobre sus reportajes sobre el avión presidencial que Catar regaló a Trump, un paso condenado por asociaciones de periodistas.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Cargos a izquierdista que disparó a agentes del Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca

La Unión Europea multa a Google con más de 1.000 millones de dólares

Bertha lleva lluvias e inundaciones a Texas antes de disiparse

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La tormenta tropical Bertha lleva fuertes vientos e inundaciones repentinas a Texas.
ALERTA

Bertha lleva lluvias e inundaciones a Texas antes de disiparse

La investigación condujo al arresto de tres implicados, identificados por las autoridades como los organizadores del esquema fraudulento.
FRAUDE LOCAL

Desmantelan red que burlaba exámenes para obtener licencias de conducir en Miami-Dade

La congresista María Elvira Salazar solicitó meses atrás al DHS continuar con los expedientes de inmigrantes que ya habían superado las verificaciones de seguridad y cumplían con los requisitos exigidos por la ley.
INMIGRACIÓN

USCIS levanta las pausas que frenaban trámites migratorios de cubanos y venezolanos

Estudiantes en un aula de clases. 
FIN DE LAS VACACIONES

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes del sur de la Florida?

El presidente Donald Trump, el senador Thom Tillis y el secretario de Defensa Pete Hegseth rinden tributo mientras un equipo de transporte del Ejército de EEUU traslada el ataúd cubierto con la bandera que contiene los restos del sargento Michael Emmanuel Swinton, quien murió en combate el 19 de julio en la base aérea de Erbil en Irak.
EEUU

Trump recibe con honores los restos de los cuatro militares fallecidos en Jordania e Irak

Te puede interesar

Imagen del Hotel Waldorf Astoria en la ciudad de Washington.
CASA BLANCA

Trump asiste este viernes a la nueva Cena de Corresponsales tras atentado en abril

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Estudiantes en un aula de clases. 
FIN DE LAS VACACIONES

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes del sur de la Florida?

La tormenta tropical Bertha lleva fuertes vientos e inundaciones repentinas a Texas.
ALERTA

Bertha lleva lluvias e inundaciones a Texas antes de disiparse

El condado de Miami-Dade distribuirá árboles a propietarios de casas unifamiliares o dúplex.
CALOR Y CALIDAD DEL AIRE

Miami-Dade regalará 2.500 árboles en North Miami: cómo obtenerlos

La investigación condujo al arresto de tres implicados, identificados por las autoridades como los organizadores del esquema fraudulento.
FRAUDE LOCAL

Desmantelan red que burlaba exámenes para obtener licencias de conducir en Miami-Dade