Agente de la TSA enfrenta graves cargos por posesión de pornografía infantil en Miami-Dade

MIAMI – Un agente de la Administración de Seguridad del Transporte ( TSA ) en Miami enfrenta severos cargos por posesión de pornografía infantil , luego de que supuestamente confesara los hechos tras ser detenido , según indica el reporte de arresto obtenido por las autoridades.

El presunto responsable identificado como Cristian Barata, de 25 años, fue arrestado en un vecindario de Miami-Dade el pasado 2 de diciembre, como parte de una operación coordinada entre la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) y la unidad de Crímenes en Internet contra Niños (ICAC), junto a la Oficina del Sheriff de Broward (BSO). Barata enfrenta 15 cargos de posesión de pornografía infantil y 10 cargos por intento de promocionar actividades sexuales con menores, de acuerdo con el informe oficial.

El caso comenzó a investigarse en octubre de 2024, cuando el Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados (NCMEC) recibió alertas de un proveedor de servicios electrónicos sobre un usuario que subía videos con contenido de abuso sexual infantil. Al menos 11 reportes sobre esta actividad fueron recibidos, la más reciente en septiembre del año en curso, reveló el documento judicial.

Durante la investigación, los detectives confirmaron que Barata era propietario de las cuentas denunciadas, donde se encontraron docenas de archivos que contenían material sexual con menores. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) ejecutó una orden de registro en su residencia, incautando dispositivos electrónicos para exámenes forenses adicionales.

Por su parte, la agencia federal para la que trabajaba la persona implicada emitió un comunicado al respecto, señalando:

“La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) no tolera conductas delictivas ni faltas de conducta, ni dentro ni fuera del horario de trabajo. Al empleado involucrado se le ha revocado inmediatamente el acceso a todas las áreas seguras del aeropuerto y ha sido destituido de todas sus funciones, a la espera del resultado del caso. La TSA está cooperando plenamente con las autoridades en su investigación.”

En entrevista con el canal local de televisión Telemundo 51, la madre del detenido, Judy Rodríguez, expresó su consternación por los acontecimientos. Rodríguez aclaró que su hijo Cristian era agente de la TSA al igual que el hermano y negó conocer la conducta que se le imputa, destacando que es un buen muchacho.

Así mismo en la entrevista compartida por el medio de prensa antes mencionado, la madre se muestra visiblemente afectada y afirmó que la situación le ha devastado la vida y que tomará medidas legales.

El delito sigue bajo investigación, y los organismos encargados de hacer cumplir la ley continúan analizando la evidencia recopilada, mientras Barata permanece bajo custodia a la espera de su comparecencia ante un juez.