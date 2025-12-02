Allanamiento por caso de abuso infantil desata tiroteo fatal en Miami-Dade

Imagen referencial de la Policía de Miami-Dade cumpliendo con su labor.

MIAMI . - Una orden de registro vinculada a una investigación por abuso sexual infantil y pornografía infantil terminó en un violento enfrentamiento que dejó un hombre muerto y otro bajo custodia este lunes en el área de Palmetto Estates, según informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO).

De acuerdo con la sheriff del condado, Rosie Cordero Stutz, el operativo formaba parte de una pesquisa que llevaba más de un año en curso por parte de la unidad de Delitos en Internet contra Menores (ICAC), lo cual derivó en la orden de allanamiento.

Cordero Stutz explicó que, al llegar a la vivienda con un equipo táctico, los agentes usaron altavoces para anunciar su presencia y lograron contactar con las personas dentro del inmueble.

“Logramos sacar a dos adultos y a un niño de la casa de manera segura”, señaló.

Sin embargo, momentos después, los oficiales fueron confrontados por un sujeto armado. “Los agentes dispararon y brindaron auxilio médico al individuo, pero falleció en la escena”, indicó la funcionaria pública. Ningún oficial resultó herido durante el intercambio.

Tras el enfrentamiento, los agentes ubicaron a otro adulto dentro de la residencia, quien fue detenido y permanece bajo custodia como parte del proceso investigativo.

Imágenes desde el lugar mostraron una notable movilización policial en la zona cercana a la calle 155 y la 102 Court al suroeste de la ciudad, incluyendo al menos dos vehículos blindados del Equipo de Respuesta Especial y numerosos uniformados desplegados en el área.

Como procedimiento estándar en incidentes que involucran a la fuerza pública, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) asumió la investigación del caso.

Hasta el momento no se ha divulgado la identidad del occiso y de la otra persona involucrada.