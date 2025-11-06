Alcalde de Orange lanza campaña a gobernador de Florida:"El estado necesita liderazgo responsable y compasivo"

MIAMI.— El alcalde del condado de Orange, Jerry L. Demings, anunció hoy oficialmente su candidatura a la gobernación de Florida para las elecciones de noviembre de 2026, con el compromiso de hacer del estado “un lugar más seguro, más asequible y más justo para todos los floridanos”.

Con más de cuatro décadas de servicio público, Demings busca llevar su experiencia local a la administración estatal para “restaurar un liderazgo que priorice a las familias trabajadoras sobre los intereses especiales”.

“Las familias están trabajando sin descanso, pero les cuesta mantenerse al día con el aumento de los costos de vivienda, alimentos, seguros y electricidad”, dijo Demings durante su discurso en Orlando.

“Florida necesita un tipo diferente de gobernador, uno que priorice los resultados sobre los titulares y las peleas políticas. Me postulo para luchar por las familias trabajadoras y hacer de nuestro estado un lugar seguro y asequible nuevamente”.

Una carrera marcada por el servicio público y la seguridad ciudadana

Nacido y criado en Orlando, Jerry Demings ha dedicado más de 40 años al servicio público. En 1998 fue nombrado jefe de la Policía de Orlando, convirtiéndose en el primer afroamericano en ocupar ese cargo. Desde esa posición trabajó directamente con la comunidad para reducir el crimen y reconstruir la confianza entre la policía y los residentes, con programas de servicio comunitario y participación juvenil.

Durante su gestión como jefe policial, los homicidios se redujeron casi un 30%, las agresiones agravadas un 10% y los delitos sexuales un 6%, cifras que reflejan su enfoque colaborativo en materia de seguridad pública.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Demings fue clave para mantener la unidad de la comunidad y reforzar la seguridad en el aeropuerto de Orlando.

Primer alguacil afroamericano del condado de Orange

En 2008, Demings fue elegido alguacil del condado de Orange como candidato demócrata, tras derrotar al republicano John B. Tegg III, y se convirtió en el primer afroamericano en ocupar el cargo. Desde esa posición impulsó una modernización profunda del cuerpo policial, introduciendo cámaras corporales para los agentes, radios actualizados, GPS en los patrulleros y reasignando oficiales de tareas administrativas a funciones de patrullaje y respuesta inmediata, lo que aumentó la presencia policial en las calles.

Gracias a esas medidas, el crimen total se redujo en un 30% y el crimen violento en un 34% durante su mandato. Además, mantuvo presupuestos equilibrados y devolvió más de 10 millones de dólares a los contribuyentes al cierre de cada ejercicio fiscal.

Tras la tragedia del tiroteo en el club PULSE en 2016, Demings jugó un papel fundamental en la respuesta del condado, guiando a la comunidad en el proceso de duelo, unidad y sanación colectiva.

Experiencia ejecutiva como alcalde de Orange

Desde 2018, Demings se desempeña como alcalde del condado de Orange, donde ha enfocado su gestión en mantener la seguridad pública, ampliar la vivienda asequible y manejar el crecimiento de manera responsable, manteniendo una de las tasas de impuestos más bajas entre los grandes condados de Florida.

Su administración ha sido reconocida por combinar compasión y responsabilidad fiscal, dos principios que promete llevar a la gobernación. “He dedicado mi vida a servir y proteger a esta comunidad. Lideraré Florida con los mismos valores que me guiaron siempre: rendición de cuentas, eficiencia y compasión”, afirmó.

Un programa centrado en las familias y el futuro

Como gobernador, Demings se compromete a hacer que las aseguradoras rindan cuentas, expandir el Medicaid para ampliar el acceso a la atención médica, reducir los costos de electricidad y proteger el medio ambiente y las aguas del estado. También busca reforzar la autonomía de los gobiernos locales y garantizar apoyo a los veteranos y familias militares.

Con su lanzamiento oficial, Jerry Demings se posiciona como uno de los aspirantes demócratas de peso en la contienda por la gobernación de Florida en 2026, ofreciendo una alternativa basada en la experiencia, la unidad y el liderazgo efectivo.

La contienda por la gobernación

Las elecciones para gobernador de Florida serán el 3 de noviembre de 2026. Hasta la fecha, aspiran al importante puesto, además de Demings, Charles Burkett, alcalde de la ciudad de Surfside; Bryan Donalds, congresista federal republicano; y Paul Rennes excongresista estatal republicano. El actual gobernador, Ron DeSantis, no puede presentarse nuevamente al agotar sus dos términos legales.

