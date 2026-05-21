Detienen en México a seis personas por vínculos con el crimen organizado, entre ellos un alcalde

El supuesto grupo criminal, al que pertenecerían un alcalde y otros detenidos en Morelos (México), logró penetrar la estructura municipal por medio del financiamiento de campañas electorales (imagen referencial)

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de México (FGR) anunció la detención de un alcalde, un exalcalde y otros cuatro individuos más vinculados con una red de corrupción con la cual el "crimen organizado" habría logrado "infiltrar" varios gobiernos municipales del estado de Morelos, situado en el centro-sur del país y limítrofe al norte con Ciudad de México.

"Se ejecutó un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia en diferentes puntos" de Morelos, dijo el fiscal especial de Investigación de Asuntos Relevantes y portavoz de la Fiscalía General, Ulises Lara López.

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En la operación, según el funcionario, las autoridades pudieron "cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de Agustín N., presidente municipal de Atlataúcan; Irving N., expresidente municipal de Yecapixtla; así como Arisbel N, Pablo N, Horacio N y Jonathan N, actores políticos y sociales en el estado". El fiscal ocultó los apellidos de los detenidos en consonancia con la legislación mexicana.

Las detenciones se realizaron después de un conjunto de investigaciones que "lograron identificar la presencia del crimen organizado en por lo menos ocho municipios de Morelos, entre los que se encuentran Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan".

Financiamiento de campañas

El supuesto grupo criminal, que no fue nombrado en la declaración, "logró penetrar la estructura municipal por medio del financiamiento de campañas de personas candidatas que hoy fungen como funcionarias o funcionarios públicos sin dejar atrás que se tiene información que intimidaban actores políticos contrarios".

Ulises Lara López también dijo: "Es muy importante mencionar que en 2024, a consecuencia de dichas infiltraciones a estructuras municipales que tenían el objetivo de obtener permisividad y libertad para cometer actividades delictivas en el estado de Morelos, enfrentó diversas situaciones de violencia".

El fiscal especial citó delitos como extorsión, homicidio, narcomenudeo, robo y secuestro, además de "las muertes de exalcaldes morelenses acontecidas en 2022 y otra más en 2023" y "agresiones en contra de aspirantes".

FUENTE: Con información de Europa Press