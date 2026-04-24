viernes 24  de  abril 2026
LIDERAZGO LOCAL

Alcaldes de las Américas exponen en Miami cómo gestionan sus ciudades entre inversión, planificación y presión política

Durante la cumbre celebrada el 23 y 24 de abril en el Trump National Doral, Diario Las Américas conversó con los gobernantes y organizadores para profundizar en modelos de gestión, financiamiento y prioridades desde el ámbito local

El evento tuvo lugar en el Trump National Doral Miami.

El evento tuvo lugar en el Trump National Doral Miami.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Desde su perspectiva, los invitados expusieron cómo equilibrar inversión, planificación urbana y presión política en sus ciudades.

Desde su perspectiva, los invitados expusieron cómo equilibrar inversión, planificación urbana y presión política en sus ciudades.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Voces locales con realidades distintas coinciden en Miami para mostrar cómo cada ciudad enfrenta sus propios desafíos de crecimiento y gobernabilidad.

Voces locales con realidades distintas coinciden en Miami para mostrar cómo cada ciudad enfrenta sus propios desafíos de crecimiento y gobernabilidad.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Alrededor de 300 participantes asistieron los dos días de la convocatoria.

Alrededor de 300 participantes asistieron los dos días de la convocatoria.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Carlos Díaz-Rosillo, director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de FIU.

Carlos Díaz-Rosillo, director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de FIU.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Cristian Portilla, alcalde de Bucaramanga, Colombia.

Cristian Portilla, alcalde de Bucaramanga, Colombia.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Luis Bello, alcalde de Asunción, Paraguay.

Luis Bello, alcalde de Asunción, Paraguay.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Andrés Mijes, alcalde de Escobedo, Nuevo León, México.

Andrés Mijes, alcalde de Escobedo, Nuevo León, México.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - La Primera Cumbre de Alcaldes de las Américas 2026, celebrada el 23 y 24 de abril en el Trump National Doral Miami, dejó más que un intercambio institucional: puso en primer plano cómo se gobiernan las ciudades en la práctica, con decisiones que impactan de forma directa en la vida cotidiana.

Tras una primera jornada centrada en el alcance del encuentro, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con varios de los alcaldes participantes y con el Carlos Díaz-Rosillo, director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida (FIU), organizador de la cita, para profundizar en los modelos, prioridades y contrastes que marcaron el foro.

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“Los gobiernos municipales son los que resuelven los problemas de los ciudadanos en el día a día”, afirmó Díaz-Rosillo, al explicar el giro hacia el ámbito local. “Por eso reunimos a casi cien alcaldes de todo el continente, para que puedan compartir experiencias y analizar qué funciona y qué no”.

Carlos Díaz-Rosillo
Carlos Díaz-Rosillo, director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de FIU.

Carlos Díaz-Rosillo, director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de FIU.

Ese intercambio, según precisó, no parte de copiar fórmulas. “Cada ciudad es distinta, pero sí hay lecciones que pueden aprenderse”, añadió, al tiempo que destacó el valor del contacto directo entre los participantes más allá de los paneles.

Desde Bucaramanga, Colombia, Cristian Portilla situó el énfasis en la visión urbana como eje de transformación. “Este tipo de espacios nos permite alinear la visión de liderazgo en los territorios”, señaló. “La planificación urbana, basada en entornos seguros y saludables, es una de nuestras grandes apuestas”.

Cristian Portilla
Cristian Portilla, alcalde de Bucaramanga, Colombia.

Cristian Portilla, alcalde de Bucaramanga, Colombia.

En su caso, el valor del encuentro está en ajustar la gestión. “Conocer otras experiencias nos permite enriquecer la planificación y fortalecer la ejecución de las acciones estratégicas”, añadió.

Por otra parte, Andrés Mijes de Escobedo, Nuevo León, México, llevó la conversación a los resultados. “Otorgamos permisos de construcción en cinco días y digitalizamos todos los trámites de desarrollo urbano”, explicó, al describir un modelo enfocado en facilitar la inversión.

Además, defendió su enfoque como una combinación poco habitual. “Somos un gobierno de izquierda, pero creemos en el capitalismo social”, afirmó, al insistir en que la generación de riqueza debe ir acompañada de impacto social.

Según sus datos, esa estrategia ha generado más de cinco mil millones de dólares en capital y alrededor de veinte mil empleos. “Apoyamos a los empresarios para generar riqueza, pero esa prosperidad tiene que traducirse en bienestar para la gente”, afirmó.

Andrés Mijes
Andrés Mijes, alcalde de Escobedo, Nuevo León, México.

Andrés Mijes, alcalde de Escobedo, Nuevo León, México.

En medio de ese intercambio, y fuera de los temas previstos en la agenda, nuestro medio planteó una pregunta sobre la política de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hacia Cuba, en un contexto especialmente sensible en el sur de Florida.

Mijes respondió ubicando el tema en una línea histórica. “No es algo exclusivo del gobierno actual; es una política que México ha mantenido desde hace años”, dijo. Al ser consultado sobre el destino de ayudas enviadas a la isla, fue directo: “No tengo conocimiento sobre ese detalle”.

Aun así, fijó posición: “Debe existir solidaridad entre gobiernos”.

Luis Bello
Luis Bello, alcalde de Asunción, Paraguay.

Luis Bello, alcalde de Asunción, Paraguay.

Luis Bello, intendente de Asunción, Paraguay, centró su intervención en los límites que enfrentan los gobiernos locales. “Participar en un evento de este tipo es increíblemente importante. Nos permite recoger experiencias positivas para llevarlas a nuestra ciudad”, dijo. “Las transformaciones requieren recursos que, desde los gobiernos locales, muchas veces son insuficientes”, añadió, al defender la búsqueda de mecanismos multilaterales y alianzas público-privadas.

Para los organizadores, el valor de la cumbre no se limita a los paneles. Díaz-Rosillo subrayó que uno de los principales aportes es el contacto entre líderes locales. “Ese networking permite que luego puedan comunicarse directamente y compartir experiencias”, explicó.

También destacó la apertura del evento. “No solo participan los alcaldes con sus equipos; cualquier miembro de la comunidad puede asistir, aprender y tener acceso a estos líderes”, señaló.

PRIMERA CUMBRE DE ALCADES DE LAS AMERICAS
Alrededor de 300 participantes asistieron los dos días de la convocatoria.

Alrededor de 300 participantes asistieron los dos días de la convocatoria.

Con cerca de 300 participantes entre delegaciones, estudiantes y público, este primer encuentro confirmó que muchas decisiones clave ya no se concentran únicamente en los gobiernos nacionales. Desde la planificación urbana hasta la atracción de inversiones, las ciudades están marcando el ritmo de una discusión que se construye desde lo local, con prioridades y realidades distintas en cada territorio.

“La idea es que este encuentro se mantenga de forma anual en Miami y que también pueda replicarse en otras ciudades de América Latina”, concluyó Carlos Díaz-Rosillo al apuntar a una red más amplia de intercambio entre los participantes.

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