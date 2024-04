Alejandro Moredia: del periodismo a la culinaria de alto nivel en Miami

El emprendedor nacido en Ciudad de México lidera el restaurante Zeru, situado en el centro financiero de Brickell en Miami, cuyo concepto tiene un marcado corte vasco, influencia mediterránea y algunos aspectos clave de la gastronomía de otras regiones de España, lo que le confiere singularidad para cautivar los paladares más exigentes en la llamada Capital del Sol.

De acuerdo con Moredia, es precisamente su educación periodística la que día a día enriquece su desempeño frente al restaurante, proporcionándole estrategias comunicacionales esenciales para interactuar eficazmente con los clientes, y no solo transmitir la historia y la cultura detrás de cada platillo de manera elocuente, sino además manejar con destreza las expectativas y las experiencias de los comensales.

El joven emprendedor enfatiza que el arte de contar historias, tan central y relevante en el periodismo es igualmente fundamental en el ámbito culinario, donde cada detalle cuenta y, asimismo, cada interacción puede profundizar la conexión con el cliente.

-¿Por qué da el paso de una profesión a otra y cómo se fue insertando en este mundo de la gastronomía? ¿Cómo fue esa transición?

Un verano me puse a trabajar en el bar de un amigo en Buenos Aires. Me empezó a gustar. Me fui metiendo cada día más y cuando me di cuenta, al regresar a México, después de estudiar periodismo, seguí involucrado en lo mismo. Así, un día me llaman para trabajar en un importante grupo restaurantero en México y todo lo demás me ha traído hasta aquí en Miami, aunque, realmente, yo quería ser fotoperiodista, ir con mi cámara registrando la realidad de los eventos noticiosos. Pero en esto juega mucho el azar, hay cosas que uno no tiene previstas, pero suceden. La vida tiene una forma extraña de ir llevándote por otros caminos. Siempre he creído que es muy importante saber escuchar y por más que uno crea que tiene un cierto norte ya muy marcado, pues finalmente llega uno que surge de entender hacia dónde te está llevando la corriente. Así se dio ese cambio, aunque me gustaba mucho el periodismo y me sigue llamando la atención, una hermosa profesión que llegué a ejercerla quizás muy poquito en México.

- ¿Qué es lo que más le gusta o apasiona del renglón gastronómico?

Hay algo en el rubro gastronómico que me cautivó por lo diverso que es y todas las distintas facetas que tienes que vivir en el día a día. Esta labor te ayuda a cubrir con todas las necesidades que tienes como persona, ya que cuenta con la parte estratégica, saber llevar bien finanzas y la contabilidad, pero también tiene un aspecto que para mí es de los que más me han gustado, que es la parte de contacto con el público. Tal vez por mi vocación de periodista, siempre me ha llamado mucho la atención saber cómo es cada persona, y eso es muy interesante porque justo es lo que mejor hago al poder platicar con nuestros clientes de una mesa y casi de inmediato poder hacerlo con los de otra, viéndote obligado a cambiar el ‘chip’ casi que de manera instantánea porque se hablan de temas distintos, y esto te lleva a que algunas veces tienes que cambiar ese ‘chip’ de conversación hasta 15 veces en 25 minutos. Eso para mí es muy gratificante.

- ¿Cuando habla de su vocación como periodista, quiere decir que esa faceta de comunicador es la que le permite una mayor interacción con el público?

Por supuesto. Creo que una de las cosas importantes del periodismo es la estructura analítica que te permite esta bella profesión, además de las herramientas en cuanto a la comunicación, saber priorizar qué es lo más importante y cómo lo vas a comunicar. Y eso, evidentemente, en un contexto de tan alta demanda y de tanto movimiento como este en el restaurante, es algo que me ha dado una ventaja muy importante. Cuando estamos muy movidos, que hay muchos clientes, el tiempo es corto para poder reaccionar ante cada situación, y es ese momento en el que el periodismo me ha dado las herramientas para saber discernir y tomar una acción rápida.

- ¿Cómo es la interacción con el público que viene al restaurante y particularmente ese contacto con los clientes qué le permite en su gestión como gerente?

El perfil de cliente que tenemos en el restaurante es muy alto y esto nos permite estar todos los días en contacto con la élite de Miami, con los presidentes o directores de grandes compañías bancarias o financieras que se encuentran en esta zona. Con algunos tenemos relaciones ya de más de un año, que es el tiempo que llevamos aquí, y estas personas, más que clientes, podemos hoy considerarlas como amigos de la casa. Eso es lo bonito de este negocio.

-A alguien como usted, que maneja las destrezas comunicacionales del periodismo, supongo que no le ha sido muy difícil abrirse camino en Miami desde el punto de vista personal y profesional.

No me ha parecido una tarea tan compleja por lo que es Miami. Puedo decir que estoy completamente enamorado de esta ciudad, de su gente, de todas las culturas que aquí convergen, y creo que eso es lo que más me interesa de Miami. He escuchado mil veces que Estados Unidos comienza después de Miami hacia el norte, pero también creo que Miami podría ser considerada la capital de Latinoamérica en EEUU. Muchos dicen que esta es una ciudad completamente diferente al resto del país EEUU, donde la movida es muy distinta a lo que se observa en otras ciudades. Sin embargo, tengo la certeza de que en el día a día te das cuenta de que estás en EEUU. Aquí están las corporaciones más importantes de toda Latinoamérica, es una ciudad que brinda grandes oportunidades.

- ¿Después de consolidar este restaurante en Miami, hacia donde apunta la mirilla en Estados Unidos?

Tenemos apenas un poco más de un año aquí. Este es un mercado muy competido, muy fuerte. Aquí es claro que no te puedes dormir, que no puedes confiarte porque todo se puede ir por la borda. El paso es acreditar todavía nuestro trabajo y la relación que tenemos con nuestros clientes en Miami. Nosotros, como grupo, ya estamos buscando un local en otro estado. La idea es tener una expansión en dos frentes, una es la que está ocurriendo en Ciudad de México, con nuestros otros restaurantes, y la segunda es la de Estados Unidos, que veremos en próximos meses.

