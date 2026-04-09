jueves 9  de  abril 2026
MEMORIA VIVA

Alina Fernández Revuelta, hija de Fidel Castro, protagoniza documental que se estrena en Miami y reabre las heridas del exilio

La producción, que tendrá su estreno mundial este viernes en el Miami Film Festival, aborda desde una historia personal ligada al poder el impacto del sistema cubano y su huella generacional

Alina Fernández Revuelta, hija de Fidel Castro y protagonista del documental, cuya historia personal refleja el impacto del régimen cubano en varias generaciones, dentro y fuera de la isla.

Alina Fernández Revuelta, hija de Fidel Castro y protagonista del documental, cuya historia personal refleja el impacto del régimen cubano en varias generaciones, dentro y fuera de la isla.

CORTESÍA ALINA FERNÁNDEZ REVUELTA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La memoria del exilio cubano vuelve a ocupar la pantalla en Miami con una propuesta que se adentra en una de las historias más sensibles y, a la vez, menos exploradas del entramado político de la isla.

El documental “Revolution’s Daughter” (La hija de la revolución), dirigido por el cineasta Thaddeus D. Matula, tendrá su estreno mundial este viernes 10 de abril, a las 7:30 de la noche, en el Koubek Center, en el suroeste de Miami, como parte de la programación del Festival de Cine de Miami 2026.

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El filme sitúa en el centro a Alina Fernández Revuelta, hija de Fidel Castro, cuya trayectoria permite examinar las consecuencias humanas de un sistema que ha marcado a varias generaciones de cubanos, dentro y fuera del país.

Su historia, marcada por el descubrimiento de su origen, la cercanía al poder de La Habana y su posterior ruptura, se convierte en punto de partida para una narrativa más amplia que explora la memoria del exilio desde una dimensión íntima y colectiva.

A partir de ese eje, la producción reúne voces del ámbito cultural que aportan miradas diversas sobre identidad, pérdida y reconstrucción. Entre ellas destacan la cantante Gloria Estefan, el dramaturgo Nilo Cruz y el artista visual José Bedia, quienes enriquecen un relato que trasciende lo individual.

La cinta cinematográfica no se limita a revisar el pasado. También proyecta una lectura del presente de la diáspora cubana, marcada por su capacidad de adaptación y por el impacto que ha logrado en distintos espacios, especialmente en Estados Unidos.

En ese contraste, la propuesta sugiere una reflexión sobre el futuro de Cuba, al poner frente a frente la experiencia de quienes permanecieron bajo el sistema y la de quienes han logrado rehacer sus vidas fuera de él.

La elección de Miami como punto de partida refuerza ese enfoque. La ciudad, convertida en uno de los principales centros del exilio histórico cubano, funciona como un escenario natural donde estas historias encuentran eco.

Más allá de su dimensión testimonial, la película se posiciona como una invitación a revisar la historia cubana desde ángulos menos visibles, donde las experiencias personales adquieren un peso determinante en la construcción de la memoria colectiva. Y en última instancia, deja una idea clara: la historia de Cuba también se escribe desde fuera de sus fronteras.

Avance del documental: https://revolutionsdaughter.film/

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