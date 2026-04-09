Carlos Enrique Almirante: "Interpretar a Fidel Castro ha sido el reto más complejo de mi carrera"

Carlos Enrique Almirante, actor cubano que tiene protagonismo por primera vez en el Festival de Cine de Miami.

Miami. - A propósito de su debut en el Festival de Cine de Miami 2026, el actor cubano Carlos Enrique Almirante llega con doble presencia en pantalla: una comedia romántica rodada en la ciudad y un proyecto de alto peso narrativo que lo coloca ante uno de los papeles más desafiantes de su trayectoria: interpretar a Fidel Castro, una figura que sigue marcando el devenir y la memoria del exilio histórico cubano.

En conversación cercana, reflexiva y sin artificios con DIARIO LAS AMÉRICAS habla del séptimo arte, del teatro, de sus procesos y de lo que significa representar historias que atraviesan la memoria colectiva cubana.

CRÓNICA Ricardo Arjona firma en Miami un adiós a la altura de su leyenda

ESCENA Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Debutas en el Festival de Cine de Miami con doble estreno. ¿Qué dimensión tiene este momento dentro de tu carrera?

“Estoy súper contento porque es la primera vez que participo en el festival y, además, lo hago con dos películas. Una es la comedia Eva y Adán en Miami y la otra Comandante Fritz.

Es una experiencia muy especial, sobre todo porque el público de Miami está deseoso de ver estas producciones. Aquí se estrena mundialmente Eva y Adán en Miami y también es el estreno en Estados Unidos de Comandante Fritz. Así que tengo a la familia, a los amigos, todos pendientes”.

Presentas dos propuestas muy distintas en un mismo escenario. ¿Qué te permitió explorar cada una desde el oficio actoral?

“Son experiencias muy distintas y eso es lo interesante.

Eva y Adán en Miami, dirigida por Lilo Vilaplana, es una comedia romántica muy divertida. Es la primera vez que trabajamos juntos, aunque nos conocemos desde hace muchísimos años. Interpreto a un cubanazo y la película muestra muchos de los rincones y toda la magia que tiene Miami, y por qué las personas deciden venir acá.

Además, marca el regreso al cine de Elizabeth Gutiérrez. También trabaja Julián Gil y la actriz española Bárbara Cuesta”.

“Y Comandante Fritz es otra cosa. Es una coproducción entre España y Alemania y está compuesta por un elenco de actores maravillosos que, además, somos amigos en lo personal. Está dirigida por Pavel Giroud, mi amigo de hace muchos años. Es la primera vez también que trabajamos juntos en esta película”.

Asumes a Fidel Castro, líder de un régimen marcado por décadas de represión, censura y el exilio de millones de cubanos. ¿Cómo se encara una construcción interpretativa con ese peso político y humano?

“Con mucha responsabilidad.

Interpreto a Fidel Castro, una responsabilidad increíble que yo ni me imaginaba que iba a llegar a mi carrera. Cuando Pavel me llamó para este personaje, le dije: ‘¿Por qué yo? Si no tengo nada que ver’.

Y creo que ahí es donde está la magia de los actores. Mientras más alejado sea de uno, es más interesante ese trabajo de poder acercarte”.

“Es un personaje que está muy presente en la mente de todos los cubanos del exilio y también del mundo en general. Es alguien que está en la memoria colectiva, para bien y para mal”.

CARLOS ENRIQUE ALMIRANTE Imagen del cartel de promoción de la cinta Comandante Fritz. CORTESÍA DEL ENTREVISTADO

En ese proceso, ¿dónde estuvo la mayor dificultad a la hora de aproximarte a la figura?

“Lograr la caracterización más cercana posible. Ese ha sido el trabajo más difícil y más completo al que me he enfrentado en mi carrera.

Conté con el apoyo de grandes profesionales del vestuario y del maquillaje, una maquillista ganadora del Óscar que tuvo la responsabilidad de hacer la caracterización de Fidel Castro. Fue una gran presión, una gran responsabilidad, un trabajo bien difícil”.

“Fueron horas de estudio, de irme a esa época, de remontarme, de escuchar la voz. Y todo el que me veía cuando ya me vestían en el set, que me veía de frente, se impresionaba. Y yo veía esas reacciones y decía: ‘Bueno, creo que estamos cerca de lograrlo’. Veremos qué dice el público, que al final tiene la última palabra”.

Ambas producciones llegan a una ciudad profundamente vinculada a la diáspora cubana ¿Qué lectura haces de presentarlas en Miami?

“Muchísimo. Miami está muy conectada con estas historias y además hay mucha participación de cubanos en este festival, ya sea del mundo entero, no solo de Estados Unidos, que están viniendo, que se están acercando.

Es una oportunidad muy linda para coincidir, para hablar de cine, de lo que se está haciendo y también de denunciar todo lo que debe ser denunciado. Esta es la oportunidad perfecta”.

CARLOS ENRIQUE ALMIRANTE Foto promocional de la película Eva y Adán en Miami. CORTESÍA DEL ENTREVISTADO

Tras este momento en la pantalla grande, regresas al escenario. ¿Qué viene ahora en tu agenda inmediata?

“Justo al día siguiente de la película se estrena una obra de teatro. Aquí estoy en el Teatro Trail.

Estaremos de estreno el día 18 de abril con El intercambio, una comedia deliciosa. Trabajo con actores amigos de toda la vida con los que coincidimos en escena.

Así que ahora empieza el viaje del teatro, que es una carga para nosotros los actores y, al mismo tiempo, un entrenamiento maravilloso. Así que lo estoy disfrutando”.

Con una trayectoria que combina cine y tablas, ¿qué lugar ocupa hoy el teatro en tu desarrollo profesional?

“He tenido suerte. He hecho mucho cine en mi carrera, pero siempre que puedo regreso al teatro.

El teatro es algo que nos mantiene vivos y ese contacto con el público creo que es necesario. Es un entrenamiento fundamental para nosotros. Así que contento de regresar al teatro en Miami, de poder volver a estar acá, en esta sala del Teatro Trail, que siempre nos acoge con muchísimo cariño”.

Tu carrera ha transitado por ciclos de alta exposición y etapas más pausadas. ¿Cómo gestionas esos ritmos?

“La verdad, nosotros los actores estamos acostumbrados a esas altas y bajas etapas, en las que trabajas mucho y otras en las que estás tranquilo en casa viendo qué aparece, y uno se desespera.

Pero ya hemos aprendido con el tiempo, con la experiencia y los años, a estar tranquilos, entendiendo que los momentos son así: de altos y bajos”.

“Y ahora, por suerte, tengo un momento de mucho trabajo, de teatro, de películas en el cine. Y la verdad, siempre lo voy a recibir con mucho cariño y con tranquilidad, como siempre he estado haciendo mi trabajo y dando lo mejor posible”.

Carlos Enrique Almirante llega al Festival de Cine de Miami con dos propuestas que evidencian el alcance de su registro: desde la ligereza de una comedia hasta la exigencia de encarnar a una figura que aún sacude la memoria del exilio cubano.

A ese doble estreno se suma ahora el inicio de una nueva etapa sobre las tablas con El intercambio, en el Teatro Trail.

Cine, riesgo y escenario confluyen así en un mismo momento para un actor que asume uno de los tramos más intensos de su carrera, mientras el público, como él mismo reconoce, tendrá la última palabra.