viernes 3  de  julio 2026
Florida

Amenaza de bomba a estudios de Telemundo en Miramar impide programación matutina

Tras una llamada anónima, las instalaciones fueron evacuadas y adoptado el protocolo de seguridad, luego de la intervención de expertos, la amenaza fue descartada

Imagen de Telemundo en el tráiler de la novena temporada de El Señor de los Cielos.

Imagen de Telemundo en el tráiler de la novena temporada de "El Señor de los Cielos".

Captura de pantalla/Youtube/Telemundo Novelas
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Trabajadores de Telemundo 51 y NBC 6 fueron evacuados la madrugada de este 3 de julio tras conocerse una amenaza de bomba en el edificio que comparten ambos canales de televisión ubicados en la ciudad de Miramar, Florida.

La situación, que generó una alarma, interrumpió las transmisiones matutinas de ambas estaciones de televisión.

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La amenaza fue reportada aproximadamente a las 3:00 AM por teléfono. Las autoridades evacuaron al personal que trabajaba en ese momento en las instalaciones preparando la emisión de los noticieros. Posteriormente, la policía de Miramar, los bomberos, el equipo SWAT y la unidad canina descartaron la amenaza luego de inspeccionar el edificio, informó uno de los presentadores de la edición matutina de Telemundo.

"Sobre las 3 de la mañana, una persona anónima llamó al 911, es decir, al número de emergencia de los Estados Unidos. Esa persona alertó a las autoridades de que aparentemente había una bomba instalada en nuestro edificio en Miramar que compartimos con nuestro canal hermano NBC6. Las autoridades que se toman muy en serio este tipo de amenazas empezaron a actuar", relató el presentador.

Agregó que la directora ejecutiva se encontraba en la estación y se dio paso inmediato al protocolo de seguridad. Relato que empezaron a salir los trabajadores del estudio; al lado del canal se ubican las instalaciones de Bomberos de Miramar; llegaron los policías y los empleados se refugiaron en el edificio de bomberos.

Telemundo 51 publicó que "tras la inspección realizada por la Policía de Miramar, el Departamento de Bomberos y personal especializado, las autoridades declararon el edificio seguro y autorizaron el regreso del personal a las instalaciones para reanudar las operaciones".

"Agradecemos la comprensión y la paciencia de nuestra audiencia durante esta situación. Los esperamos en nuestras próximas transmisiones de Telemundo 51".

Las autoridades continúan con la investigación del caso.

FUENTE: Redacción

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