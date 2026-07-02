Miami-Dade refuerza la seguridad náutica para el 4 de Julio: "No beba y pilotee una embarcación"

MIAMI.- Ante la llegada del fin de semana del 4 de Julio, una de las fechas con mayor actividad recreativa en las aguas del sur de Florida, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, hizo este jueves un llamado a residentes y visitantes para extremar las medidas de seguridad durante las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, al advertir que una sola decisión irresponsable puede costar vidas.

Durante una rueda de prensa celebrada en la marina de Crandon Park, en Key Biscayne, la alcaldesa recordó que miles de personas navegarán por la Bahía de Biscayne, el océano Atlántico, playas y canales del condado durante el fin de semana festivo, por lo que insistió en la idea que "las decisiones seguras en el agua salvan vidas”.

CELEBRACIÓN El 250 aniversario de la independencia de EEUU se celebrará con gran despliegue

El agua define a Miami-Dade

"Estamos rodeados de agua; es una de las características que define a Miami-Dade. Nuestro mensaje es muy simple: cada persona tiene la responsabilidad de proteger su propia vida y la de los demás. Así como nadie debe conducir un automóvil bajo los efectos del alcohol, tampoco debe operar una embarcación después de beber", afirmó Levine Cava.

La alcaldesa subrayó que navegar exige incluso mayor atención que conducir un vehículo, debido a la convivencia de embarcaciones con bañistas, pescadores, buzos, kayakistas, practicantes de paddleboard y motos acuáticas, muchas veces difíciles de detectar en el agua.

Protección de vidas y del ecosistema

Levine Cava también recordó que la Bahía de Biscayne alberga especies marinas y ecosistemas frágiles cuya conservación depende del comportamiento responsable de los navegantes.

Pidió respetar las zonas de baja velocidad, especialmente las áreas de protección de manatíes, mantenerse alejados de praderas marinas y manglares, y retirar toda la basura al finalizar la jornada.

"La pérdida de una sola vida en nuestras aguas significa demasiado para esta comunidad", expresó.

Asimismo, anunció que durante el fin de semana habrá una mayor presencia de patrullas marinas y cuerpos de seguridad para reforzar la vigilancia y responder con rapidez ante cualquier emergencia.

Ray Jadallah, jefe del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade. CESAR MENENDEZ DLA

Recomendaciones de los bomberos

Por su parte, el jefe del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade, Ray Jadallah, pidió a quienes salgan a navegar preparar un plan antes de abandonar el muelle y verificar que la embarcación cuente con todo el equipo de seguridad.

Entre las principales recomendaciones destacó:

Llevar abundante agua potable para evitar la deshidratación provocada por las altas temperaturas.

Evitar el consumo de alcohol.

Utilizar protector solar y buscar sombra periódicamente.

Contar con un chaleco salvavidas correctamente ajustado para cada pasajero, especialmente niños y personas que no sepan nadar.

Llevar un extintor de incendios en buen estado.

Enseñar a todos los adultos y adolescentes a utilizar el canal 16 de radio VHF para solicitar ayuda en caso de emergencia.

Mantener siempre conocimiento de la ubicación exacta de la embarcación.

Nunca arrancar el motor cuando haya personas cerca de la hélice.

Informar a familiares o amigos sobre la ruta prevista y la hora estimada de regreso.

"Lo más importante es salir con un plan antes de abandonar la casa y antes de dejar el muelle", resumió Jadallah.

Grupo de trabajo sobre seguridad náutica

Durante la conferencia también intervino Andrés Fernández, presidente de la Fundación Lucy Fernández, quien explicó que el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Náutica y Educación de la Bahía fue creado de manera temporal en junio de 2025 por la alcaldesa en alianza con la fundación, tras el incremento de accidentes evitables en la Bahía de Biscayne.

La iniciativa surgió a raíz de la muerte de Lucy Fernández, de 17 años, fallecida en un accidente de navegación durante el fin de semana del Labor Day de 2022.

“Mi familia formó la Fundación Lucy Fernández después de perder a nuestra hija de 17 años en un accidente de bote sin sentido y prevenible”.

"Formamos la fundación para que ninguna otra familia tenga que vivir el dolor que nosotros sufrimos", afirmó Fernández padre de Lucy.

Recordó que posteriormente otras tragedias, como la muerte de Ella Adler y de tres menores cerca de Hibiscus Island, reforzaron la necesidad de impulsar cambios permanentes en materia de seguridad náutica.

Andrés Fernández, presidente de la Fundación Lucy Fernández. CESAR MENENDEZ DLA

Un plan basado en cuatro pilares

Fernández explicó que, durante casi un año, el grupo de trabajo celebró siete reuniones en las que participaron representantes de la industria náutica, la Fiscalía Estatal, agencias del condado, expertos ambientales y miembros de la comunidad para analizar las causas de los accidentes y elaborar una estrategia integral. El resultado fue un informe que plantea recomendaciones concretas agrupadas en cuatro grandes pilares: educación, cumplimiento de la ley, reformas legislativas y gestión de las vías navegables.

En materia de educación, el informe propone ampliar la capacitación obligatoria para operadores de embarcaciones, desarrollar campañas permanentes de concienciación y fomentar una cultura de navegación responsable, especialmente entre los usuarios recreativos y quienes alquilan embarcaciones. La recomendación responde a una de las principales conclusiones del grupo: el 65% de los operadores involucrados en accidentes mortales no había recibido entrenamiento formal en seguridad náutica, lo que evidencia la necesidad de reforzar la preparación antes de tomar el mando de una embarcación.

El segundo eje plantea fortalecer la aplicación de la ley mediante una mayor coordinación entre las distintas agencias de patrullaje marítimo, incrementar la vigilancia durante los fines de semana de alta afluencia y reforzar las acciones contra conductas peligrosas como el exceso de velocidad, la navegación temeraria y la operación de embarcaciones bajo los efectos del alcohol. Paralelamente, el grupo recomienda impulsar cambios legislativos que permitan cerrar vacíos normativos y mejorar la seguridad de los navegantes.

El cuarto pilar está enfocado en una mejor gestión de las vías navegables, mediante medidas que faciliten una circulación más segura en la Bahía de Biscayne, reduzcan los conflictos entre embarcaciones y usuarios recreativos, y protejan tanto a las personas como a los ecosistemas marinos.

Fernández señaló que el informe constituye "una hoja de ruta" con recomendaciones prácticas y alcanzables, pero advirtió que el trabajo no puede concluir con la entrega del documento. Por ello, solicitó a la alcaldesa y a la Comisión del Condado convertir el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Náutica y Educación de la Bahía en un organismo permanente encargado de supervisar la implementación de las medidas, evaluar sus resultados y proponer nuevas acciones conforme evolucionen los desafíos de la navegación en Miami-Dade.

Florida lidera las muertes en accidentes náuticos

Fernández insistió en el dato que Florida posee el mayor número de embarcaciones registradas del país, es la capital mundial de la navegación, pero también encabeza la nación en fallecimientos relacionados con accidentes de navegación provocados por operaciones imprudentes o negligentes.

Dentro del estado, Miami-Dade registra el mayor número de accidentes de navegación.

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es que el 65 % de los operadores involucrados en accidentes náuticos fatales nunca había recibido entrenamiento formal en seguridad para navegantes, una estadística que el grupo de trabajo considera clave para impulsar programas obligatorios de educación.

"Estas no son simplemente estadísticas; son vidas perdidas y familias destruidas para siempre", señaló Fernández.

Al concluir la conferencia, tanto la alcaldesa como los integrantes del grupo de trabajo reiteraron el mensaje que buscan convertir en lema de este fin de semana festivo: "Diviértanse, pero háganlo con seguridad" -Have fun, be safe-.

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