jueves 2  de  julio 2026
POLÉMICA

Arrestan al actor Franklin Virgüez en Miami por presunta exposición indecente

La información que ha trascendido señala que el hecho ocurrió el miércoles 1 de julio a las 5:37 de la tarde

El actor venezolano Franklin Virgüez.&nbsp;

El actor venezolano Franklin Virgüez. 

Cortesía/Prensa Franklin Virgüez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El actor venezolano Franklin Virgüez fue arrestado en Miami por presunta exposición indecente, según los registros públicos del condado de Miami Dade.

La información que ha trascendido señala que el hecho ocurrió el miércoles 1 de julio a las 5:37 de la tarde.

Lee además
Jennifer Aniston asiste al estreno de la cuarta temporada de The Morning Show en el Museo de Arte Moderno (MOMA) el 9 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
CELEBRIDADES

Jennifer Aniston comparte fotos con su novio Jim Curtis tras un año de relación
Sarah Ferguson, duquesa de York, sonríe después de asistir al tradicional servicio del día de Navidad de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham Estate, en el este de Inglaterra, el 25 de diciembre de 2023.
POLÉMICA

Sarah Ferguson visitó varias veces a Jeffrey Epstein cuando ya era un criminal condenado

Aunque se desconocen los detalles oficiales sobre el arresto del artista, la ficha penitenciaria identifica al venezolano como Franklin José Virgüez Dun, con el jail number 260143821 y el case number B26012991. Además indica que se le acusa de dos cargos por exposición indecente.

El artista se encuentra bajo custodia en el Turner Guilford Knight Correctional Center.

Información en desarrollo.

Temas
Te puede interesar

Madonna regresa a las pistas de baile con "Confessions II"

Willy Chirino: "No debemos olvidar nuestra historia"

Luis Miguel ingresa al exclusivo Billions Club de Spotify con "Ahora Te Puedes Marchar"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Secretario de Estado, Marco Rubio, habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. 
ANÁLISIS

Carta abierta al Dr. Marco Rubio

María Corina Machado dijo en España durante una rueda de prensa sobre Venezuela.  
TRAGEDIA

EEUU le responde a María Corina que su regreso ahora a Venezuela es contraproducente

Carlos Antonio Lloga Domínguez, fue arrestado junto con su esposa y su hijo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus legal.
INMIGRACIÓN

EEUU detiene y revoca estatus legal a exfuncionario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)

El delantero inglés Harry Kane, número 09, celebra la victoria en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, disputado en el estadio de Atlanta el 1 de julio de 2026. 
Fútbol

Harry Kane rescata a Inglaterra y evita el batacazo ante RD Congo

La candidata al Congreso Claire Valdez, el candidato al Congreso Brad Lander, el alcalde Zohran Mamdani y la candidata al Congreso Darializa Avila Chevalier levantan las manos durante un mitin de Salir a Votar (GOTV) en el Teatro King el 18 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York. 
¿Peligro en EEUU?

Ala de izquierda radical del Partido Demócrata gana terreno en las primarias y desplaza a "moderados"

Te puede interesar

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval habla con los medios de comunicación. 
ANUNCIO

Trump aprueba más de 400 millones en ayuda federal para desastres en Florida

Por Daniel Castropé
Hernán Gil, sobreviviente de los dos terremotos que azotaron Venezuela, recibe asistencia de miembros de equipos de rescate internacionales antes de ser trasladado de urgencia en ambulancia en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 2 de julio de 2026, ocho días después del sismo.  
Esperanza

Un hombre rescatado de los escombros de edificio en Venezuela ocho días después de los terremotos

Imagen referencial.
ALERTA

Ola de calor extremo marcará celebración del 4 de Julio en el sur de Florida

Nelson Mezerhane, empresario venezolano y publisher de Diario Las Américas video
PODCAST

Nelson Mezerhane: "Después que recibes el primer golpe, se te quita el miedo"

El secretario de Estados Marco Rubio.
EEUU

Marco Rubio ordena la deportación de un exfuncionario del régimen cubano y su familia