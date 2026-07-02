Arrestan al actor Franklin Virgüez en Miami por presunta exposición indecente

MIAMI.- El actor venezolano Franklin Virgüez fue arrestado en Miami por presunta exposición indecente, según los registros públicos del condado de Miami Dade.

La información que ha trascendido señala que el hecho ocurrió el miércoles 1 de julio a las 5:37 de la tarde.

POLÉMICA Sarah Ferguson visitó varias veces a Jeffrey Epstein cuando ya era un criminal condenado

CELEBRIDADES Jennifer Aniston comparte fotos con su novio Jim Curtis tras un año de relación

Aunque se desconocen los detalles oficiales sobre el arresto del artista, la ficha penitenciaria identifica al venezolano como Franklin José Virgüez Dun, con el jail number 260143821 y el case number B26012991. Además indica que se le acusa de dos cargos por exposición indecente.

El artista se encuentra bajo custodia en el Turner Guilford Knight Correctional Center.

Información en desarrollo.