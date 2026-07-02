El desempleo en EEUU baja en junio al 4,2%

Un letrero de la empresa AutoZone anuncia la búsqueda de choferes.

La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó una décima hasta el 4,2 % en junio, cuando se crearon 57.000 puestos de trabajo, muy por debajo de los pronósticos de unos 110.000 empleos estimados por los expertos, según el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

En el sexto mes del año se registraron ganancias de empleo en los servicios profesionales y empresariales, la asistencia social y la atención sanitaria, indican los datos del BLS, con pérdidas de puestos de trabajo en el sector de ocio y hostelería.

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Las cifras de aumento de empleo en abril (148.000) y mayo (129.000) fueron revisadas a la baja, con una reducción conjunta de 74.000 puestos de trabajo respecto a los informes iniciales.

"El informe de empleo de junio confirma que el mercado laboral estadounidense se mantiene sólido gracias a la agenda económica del presidente (Donald) Trump", destacó en X el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, en una publicación en la que celebró las ganancias en el sector manufacturero.

En total, el número de desempleados en junio se situó en unos 7,1 millones, una caída respecto a los 7,3 millones del mes anterior.

Los adolescentes (14,6 %) y los afroamericanos (6,6 %) se mantienen como los más afectados por el desempleo. La tasa de desocupación aumentó para los hispanos (5,2 %) y los asiáticos (3,9 %) y disminuyó ligeramente entre las mujeres adultas (3,7%).

Sector de la salud continúa su tendencia alcista

En junio, el empleo en los servicios profesionales y empresariales continuó su tendencia al alza, con un aumento de 36.000 puestos de trabajo, mientras que la asistencia social añadió 25.000, principalmente en servicios individuales y familiares.

El sector sanitario también continuó su tendencia alcista (22.000), pero a un ritmo más lento que el promedio mensual de los 12 meses anteriores (38.000). El mes pasado, los hospitales añadieron 9.000 empleos.

En contraste, el empleo en el sector del ocio y la hostelería rompió su racha de aumentos en junio, cuando disminuyó en 61.000 puestos de trabajo, lo que refleja una menor contratación estacional de lo habitual, según el BLS.

Durante el sexto mes de 2026, el empleo mostró pocos o ningún cambio en otros sectores importantes como la minería, la extracción de petróleo y gas, la construcción, la industria manufacturera, el comercio mayorista y el comercio minorista.

Tampoco varió significativamente en las áreas del transporte y almacenamiento, la información, las actividades financieras y el Gobierno.

El desempleo, junto a la inflación y el Producto Interno Bruto (PIB), son indicadores clave para la Reserva Federal (Fed) en sus decisiones de política monetaria.

La Fed mantuvo estables los tipos de interés en el rango del 3,5% y el 3,75% en junio, tras la primera reunión liderada por el nuevo presidente del banco central, Kevin Warsh.

FUENTE: Con información de EFE.