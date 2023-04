Amigos For Kids, una incansable labor por la niñez

Karina Pavone, presidenta de la organización, destacó la importancia de ese evento en el que participan niños de uno de los programas que ofrecen.

“Los niños de nuestro programa de After School (cuidado después de escuela), que son unos 175, diseñan unos posters (afiches), que muestran que no hay excusa para el abuso infantil, se expresan a través del arte. Todos juntos sujetan un póster grande y caminan por todo el perímetro del parque. En ese evento se planta el jardín de molinetes azules. Es un evento que tiene mucho simbolismo”, adelantó Karina Pavone en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Estamos plantando molinetes azules en diferentes áreas del condado como símbolo de una niñez saludable. Y estamos usando ese símbolo para recordarle a la comunidad que todos tenemos un papel en que los niños tengan una buena niñez”, agregó.

Ese día los niños aprenderán a identificar a personas confiables en su entorno.

“Les enseñamos los cinco pasos para estar seguros y protegerse, porque los adultos tenemos la responsabilidad de que los niños crezcan saludables pero los mismos niños también tienen la habilidad de identificar a alguien en quien confiar si los está lastimando, para que se tome acción y protegerlos”, señaló.

El 28 de abril se expondrán, en Miami Dade College West Campus, en Doral, los trabajos ganadores de un concurso en el que compiten unos 200 estudiantes de primaria, secundaria y preuniversitario, con proyectos de arte.

“Nos unimos con las escuelas del condado Miami-Dade y colaboramos en la iniciativa de pedirles a los estudiantes que produzcan una obra de arte que refleje ese lema de que no hay excusa para el abuso infantil”, dijo.

Para el día 29, la organización prepara una feria para familias en el parque José Martí.

“El Día del Amigo es una feria para que las familias vengan y reciban información y recursos, además de que habrá actividades divertidas para los niños”, adelantó Pavone.

Karina Pavone, psicóloga clínica de profesión, recalcó que la crianza es una tarea difícil y que hay ciertos patrones que deben cambiar.

“Una de las cosas muy importante que debemos recordar es que ser padres no es fácil y los niños no vienen con un manual de instrucciones. Y en las familias latinas, particularmente, está el aspecto cultural, que se acepta pegarle al niño, halarle el pelo o gritarle. Estudios demuestran que ese tipo de disciplina corporal no funciona, no es efectiva”, señaló.

“Por eso es importante darles apoyo a las familias, porque los adultos que saben cómo buscar ayuda en momentos de estrés intenso son capaces de proporcionar entornos seguros para sus hijos. Entonces si vemos a una familia pasando por una dificultad es importante que la comunidad ayude. Tener una persona de confianza que de una mano. Y puede ser algo tan simple como decirle a un vecino: te cuido el niño para que vayas al supermercado".

Asimismo, recalcó que es importante estar atentos a las señales de abuso y saber identificarlas.

“Además de las señales de abuso físico que pueden ser moretones o quemaduras, otras señales de negligencia puede ser que el niño no tenga buena higiene, que ande con ropa sucia, o que se desespere por la comida, eso puede indicar que esté pasando hambre. Otra señal puede ser que el niño no quiera irse con la persona que venga a buscarlo”, detalló.

El cambio drástico de comportamiento también podría delatar el abuso o negligencia.

“Si vemos que el niño está irritable o se aísla y ese no es su comportamiento habitual, esa puede ser una señal. Además de las señales médicas como cuando llegan niños con fracturas de hueso muy frecuentemente a las salas de emergencia. Cuando hay abuso sexual, vemos niñas con infecciones. También, cuando hay ese tipo de abuso, el niño exhibe un comportamiento sexual que no es apropiado para su edad, porque los han expuestos a actos sexuales”, explicó.

Amigos For Kids sirve a unas 300 familias a través del programa Crianza con Cariño, que se enfoca en enseñarles a los padres a comunicarse con sus hijos de manera positiva.

“El desarrollo es importante, porque una disciplina que funciona para un niño de 12 años no es la misma que sirve para uno de cinco. Y en ese programa se habla mucho sobre las alternativas al castigo corporal”, destacó Pavone.

“A parte de eso, ayudamos a un gran número de familias que pasan por dificultades económicas o que atraviesan problemas más intensos”, agregó.

Fundada en 1991 por Jorge Plasencia Unos, Amigos For Kids beneficia a unos 500 niños con sus programas. La organización también distribuye juguetes y útiles escolares en diferentes temporadas del año.

Para más información sobre la labor que realizan o para donar a la causa, visite amigosforkids.org.