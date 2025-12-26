viernes 26  de  diciembre 2025
TRAGEDIA

Anciana pierde la vida en incendio de apartamento en Davie

El siniestro ocurrió en el bloque 6857 College Court, en el complejo Nova Central Apartments

El&nbsp;

El 

Pixabay
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

DAVIE. - Una mujer de la tercera edad perdió la vida la mañana de este viernes en un incendio que devoró un apartamento en una comunidad de Davie, dejando a vecinos y familiares consternados.

De acuerdo con información compartido por el Departamento de Bomberos de Davie (DFD), respondieron alrededor de las 9:53 a.m. al bloque 6857 College Court, en el complejo Nova Central Apartments, tras recibir reportes de humo intenso saliendo de una unidad.

Lee además
El presidente Donald Trump da la bienvenida al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a su llegada para una reunión en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 17 de octubre de 2025.
Negociaciones

Trump y Zelenski se reúnen en Florida para discutir plan de paz; Rusia inconforme con el nuevo texto
Imagen de una plataforma petrolera.
Economía

Petróleo cede con el mercado atento a cumbre Trump-Zelenski en Florida

Al ingresar a la residencia, los rescatistas encontraron a la víctima sin vida. Imágenes aéreas y de seguridad compartidas por canales locales mostraron los restos de lo que podría haber sido el punto de origen del fuego, incluyendo un colchón quemado en el interior de la vivienda. Lo cual aun esta por determinarse.

La cadena de televisión NBC6 informó en su reporte que familiares presentes en la escena confirmaron que la fallecida era su abuela, aunque el Departamento de Policía de Davie (DPD) aún no ha divulgado oficialmente su identidad.

Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro, recopilando evidencia y revisando cámaras de seguridad para determinar cómo comenzaron las llamas.

Temas
Te puede interesar

Hallazgo de un cuerpo en la playa activa investigación en Hollywood Beach

Disputa entre vecinos termina en tragedia la noche de Navidad en Lauderhill

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un grupo de migrantes es procesado por agentes de la Patrulla Fronteriza después de cruzar el río ilegalmente, el 4 de febrero de 2024 en las afueras de Eagle Pass, Texas.
Acuerdo

República de Palau acepta acoger a migrantes expulsados de EEUU que no hayan cometido delitos

El Heliicoide, principal centro de detención arbitraria de presos políticos del régimen de Maduro, Venezuela.
VENEZUELA

Régimen excarcela a casi cien presos políticos poselectorales mientras mantiene a centenares en sus mazmorras

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio y el ministro de Exteriores de Brasil Mauro Vieira, el 16OCT25 en la Casa Blanca en Washington.
Informe Otálvora

Gobierno Trump aprieta con Maduro y afloja con Lula

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida.
Mensaje

Trump felicita en Navidad a los "sinvergüenzas que adoraban" a Epstein: "Todos son demócratas"

El centrocampista portugués #08 del Manchester United, Bruno Fernandes, aplaude a la multitud al final del partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Manchester United y el Bournemouth en Old Trafford en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 15 de diciembre de 2025. 
Fútbol

Por qué la Premier League rompió la histórica tradición del fútbol en Boxing Day

Te puede interesar

El presidente Donald Trump da la bienvenida al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a su llegada para una reunión en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 17 de octubre de 2025.
Negociaciones

Trump y Zelenski se reúnen en Florida para discutir plan de paz; Rusia inconforme con el nuevo texto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio y el ministro de Exteriores de Brasil Mauro Vieira, el 16OCT25 en la Casa Blanca en Washington.
Informe Otálvora

Gobierno Trump aprieta con Maduro y afloja con Lula

Imagen de referencia de un carro patrullero de la policía de Hollywood. 
POLICÍA

Hallazgo de un cuerpo en la playa activa investigación en Hollywood Beach

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida.
Mensaje

Trump felicita en Navidad a los "sinvergüenzas que adoraban" a Epstein: "Todos son demócratas"

Por su historia, peregrinos cristianos, turistas judíos o turistas en general de Israel o de otras partes del mundo, visitan Nazaret especialmente durante la temporada navideña. 
ISRAEL

Desde Nazaret, donde nació Jesús, un mensaje de paz y humanidad