Anciana pierde la vida en incendio de apartamento en Davie

DAVIE. - Una mujer de la tercera edad perdió la vida la mañana de este viernes en un incendio que devoró un apartamento en una comunidad de Davie, dejando a vecinos y familiares consternados.

De acuerdo con información compartido por el Departamento de Bomberos de Davie (DFD), respondieron alrededor de las 9:53 a.m. al bloque 6857 College Court, en el complejo Nova Central Apartments, tras recibir reportes de humo intenso saliendo de una unidad.

Al ingresar a la residencia, los rescatistas encontraron a la víctima sin vida. Imágenes aéreas y de seguridad compartidas por canales locales mostraron los restos de lo que podría haber sido el punto de origen del fuego, incluyendo un colchón quemado en el interior de la vivienda. Lo cual aun esta por determinarse.

La cadena de televisión NBC6 informó en su reporte que familiares presentes en la escena confirmaron que la fallecida era su abuela, aunque el Departamento de Policía de Davie (DPD) aún no ha divulgado oficialmente su identidad.

Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro, recopilando evidencia y revisando cámaras de seguridad para determinar cómo comenzaron las llamas.