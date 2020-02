Anuncian "cambios" para aliviar congestión vehicular en Palmetto

Asimismo, una nueva entrada a la senda exprés será colocada a la altura de la calle 122 del NW.

No obstante, y aquí es tal vez donde radica la incertidumbre, la autoridad estatal aseguró “que planea eliminar el cobro”, lo que significaría que la senda rápida podría ser utilizada sin tener que pagar los dos, cinco o más dólares que usualmente cobran.

La implementación de la senda rápida, que se extiende a lo largo de 13 millas, desató airadas protestas ante las representaciones legislativas en el sur de Florida, lo que motivó a los legisladores estatales Manny Díaz y Bryan Ávila presentar una propuesta de ley para “aliviar la congestión y la frustración que tienen los choferes de Miami-Dade".

Pero antes de que todo eso sucediera, ya existía el movimiento No More Tolls que propone “poner en manos del electorado el poder del peaje” por medio de un referendo.

“Si de verdad estuvieran opuestos a las sendas exprés del Palmetto, por qué no incluyen en el mismo proyecto de ley eliminar las líneas rápidas de la I-95, igualmente congestionadas, y que en la última década han empeorado el tráfico del área y para colmo cobran hasta 12 dólares”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS el activista comunitario Chris Wills, líder del movimiento No More Tolls.

No obstante, el secretario estatal de Transporte, Kevin J. Thibault, asegura que “las modificaciones que implementan atienden las preocupaciones expresadas por el gobernador (Ron) DeSantis y la vicegobernadora Jeanette Núñez, los legisladores y el público en general”.

Asimismo, el funcionario estatal señaló que “la meta es siempre mejorar la seguridad y la movilidad, y me siento seguro de que estas soluciones nos permitirá servir mejor a los residentes de Miami-Dade y visitantes”.

“Se dieron cuenta que perderían más si la propuesta de ley progresaba y ahora nos quieren dar un caramelo para entretenernos”, opinó Luis Rodríguez, vecino de Hialeah, que cada día transita por la mencionada autopista para ir a trabajar.

“Esto no puede quedar así. Hay que seguir exigiendo”, añadió.