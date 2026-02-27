viernes 27  de  febrero 2026
BÉISBOL

LoanDepot Park, el templo moderno del béisbol que Miami necesitaba

La pasión beisbolera de Miami encontró su templo definitivo: un estadio que ya se convirtió en sinónimo de finales, emociones y momentos eternos

El LoanDepot Park ya no es solo la casa de los Marlins: es el punto de encuentro donde el béisbol internacional consigue su mayor expresión.

El LoanDepot Park ya no es solo la casa de los Marlins: es el punto de encuentro donde el béisbol internacional consigue su mayor expresión.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

En una ciudad acostumbrada a convivir con culturas, idiomas y pasiones deportivas distintas, el LoanDepot Park ha encontrado una identidad que va más allá de ser la casa de los Marlins de Miami. El estadio, ubicado en la Pequeña Habana, se ha transformado en uno de los escenarios más importantes del béisbol mundial, un santuario moderno donde los grandes torneos internacionales han encontrado su lugar ideal.

La confirmación de que volverá a albergar la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 no es casualidad. Responde a un proceso iniciado en 2023, cuando el recinto marcó un hito histórico al convertirse en el primer estadio en recibir juegos de todas las rondas del torneo en un mismo año: fase de grupos, cuartos de final, semifinal y la gran final. Aquella edición dejó imágenes imborrables que terminaron por darle un aura casi mística al parque.

Lee además
El lanzador abridor venezolano de los Mellizos de Minnesota, Pablo López, lanza contra los Astros de Houston durante la primera entrada del Juego 2 de un juego de béisbol de la Serie Divisional de la Liga Americana en Houston, el domingo 8 de octubre de 2023. 
Béisbol

Lesión de Pablo López: por qué se pierde el Clásico Mundial 2026 y cómo afecta a Venezuela
Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles habla con los aficionados durante el Dodger Fest en el Dodger Stadium el 31 de enero de 2026 en Los Ángeles, California. 
Béisbol

Shohei Ohtani jugará en la Cactus League antes del Clásico Mundial

Paradójicamente, ese ambiente multitudinario contrasta con la realidad cotidiana del equipo local. Mientras los Marlins han luchado por llenar sus gradas en temporada regular, los eventos internacionales han demostrado que el estadio puede convertirse en un hervidero de pasión cuando conecta con la identidad latina y caribeña de Miami. La ciudad responde de forma distinta cuando se trata de selecciones nacionales, transformando el recinto en un escenario vibrante que pocas plazas de Grandes Ligas pueden igualar.

Embed

El éxito del Clásico Mundial abrió la puerta a otros torneos. La Serie del Caribe encontró en Miami una sede ideal, especialmente tras la edición 2024 que rompió récords de asistencia. El título de los Tiburones de La Guaira ante un estadio lleno confirmó que el LoanDepot Park puede albergar eventos con la intensidad del béisbol invernal y el fervor de las comunidades latinas. Ese impacto fue clave para que el recinto fuera elegido nuevamente como sede oficial del torneo a partir de 2028.

El escenario ideal

La infraestructura también juega un papel determinante. Su techo retráctil garantiza juegos sin interrupciones en una ciudad marcada por el calor y las lluvias, mientras que la tecnología ecológica y los espacios modernos ofrecen comodidad para jugadores y aficionados. Pero más allá de lo técnico, es el contexto cultural de Miami lo que convierte al estadio en un punto estratégico para reunir al béisbol del mundo.

Así, lo que comenzó como un parque con dificultades para conectar con su franquicia local se ha transformado en una plaza imprescindible para el crecimiento del deporte. El LoanDepot Park ya no es solo la casa de los Marlins: es el punto de encuentro donde el béisbol internacional consigue su mayor expresión y donde cada torneo deja una nueva página en la historia del diamante.

Temas
Te puede interesar

Venezuela suma otra baja sensible en la rotación y el pitcheo entra en alerta antes del Clásico Mundial

EEUU niega visa al presidente de la Federación Cubana y sacude al Clásico Mundial

Clásico Mundial regresa entre críticas y expectativa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
VENEZUELA

Maduro pide "desestimar" su caso por narcotráfico tras negarle EEUU la licencia para pagar su defensa

Roberto Azcorra Consuegra (derecha), durante una entrevista en el barrio de la Pequeña Habana en Miami, Florida. 
FLORIDA

El régimen de Cuba es desmentido por uno de los "supuestos heridos" que "detuvieron": "Estoy en EEUU"

Imagen referencial del suceso.
NOMBRES REVELADOS

Régimen cubano identifica a los cuatro fallecidos en el tiroteo de la lancha procedente de Florida

El tanquero mexicano Bicentenario frente a la refinería Ñico López de La Habana el 8 de junio.
ALIADOS

México retoma el envío de petróleo hacia Cuba

Imagen de referencia del reporte policial emitido por la Oficina del Sheriff del Condado Monroe.  
BAJO INVESTIGACIÓN

Reporte policial confirma que lancha del tiroteo en Cuba fue robada en los cayos de la Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
ÚLTIMA HORA

Trump dice que EEUU estudia una "toma de control amistosa" de Cuba

Por Leonardo Morales
Miami Dade College Kendall Campus.
LEGISLACIÓN

Florida a un paso de autorizar "guardias" armados en centros universitarios

Vista parcial de pleno bicameral durante un discurso del gobernador Ron DeSantis en el Congreso de Florida.
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Florida avanza ley para frenar alza eléctrica por grandes centros de datos de inteligencia artificial

El estudio analiza millones de búsquedas realizadas en RentCafe.com
TENDENCIA

Miami y Fort Lauderdale escalan en ranking nacional de interés para alquilar en 2026

El cantante y compositor mexicano Lupillo Rivera.
TELEVISIÓN

Lupillo Rivera y Tania Pimentel revelan que son infiltrados en "¿Apostarías por mí?"