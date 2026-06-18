jueves 18  de  junio 2026
HOMENAJE

Anuncian misa en Miami para celebrar 50 años de sacerdocio del padre José Conrado

La iglesia St. Michael the Archangel acogerá el 10 de julio una eucaristía por el medio siglo de ministerio del sacerdote cubano José Conrado Rodríguez Alegre, una de las voces más críticas del régimen cubano

El sacerdote cubano José Conrado.

El sacerdote cubano José Conrado.

Darcy Borrero, DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La comunidad católica cubana de Miami celebrará el próximo viernes 10 de julio una misa en acción de gracias por los 50 años de servicio sacerdotal del padre José Conrado Rodríguez Alegre, una de las figuras más respetadas de la Iglesia en el exilio.

La eucaristía dará inicio a las 6:30 de la tarde en la iglesia St. Michael the Archangel, ubicada en el 2987 W Flagler St, en Miami, bajo el lema “Permanezcan en mi amor”, tomado del Evangelio de San Juan (15:9).

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El acto rendirá homenaje a medio siglo de un ministerio marcado por la cercanía a los más pobres y por la denuncia constante de la falta de libertades en la isla.

Medio siglo de vocación

Nacido el 4 de junio de 1951 en San Luis, en la antigua provincia de Oriente, José Conrado descubrió temprano su vocación y entró al seminario siendo un adolescente. Cursó estudios en el Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana y fue ordenado sacerdote en 1976, fecha que ahora cumple cinco décadas.

Durante casi catorce años fue párroco de la iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús, en Santiago de Cuba, donde acompañó a hospitales y comunidades empobrecidas. Desde 2013 ejerce en la parroquia de San Francisco de Paula, en la villa de Trinidad, adscrita a la Arquidiócesis de Cienfuegos.

Voz incómoda para el régimen

El nombre del sacerdote trascendió las fronteras de su parroquia por las cartas abiertas que dirigió a los gobernantes cubanos.

En 1994 envió una misiva a Fidel Castro en la que cuestionó la falta de libertades y el rumbo económico del país, y en 2009 escribió otra a Raúl Castro en la que denunció las restricciones a la libertad y los interrogatorios contra sus feligreses.

En 2018 sumó una carta al papa Francisco, divulgada en 2020, en la que reprochó el silencio de la Santa Sede ante regímenes totalitarios.

Esas posturas le valieron dos alejamientos forzados: en 1997 fue enviado a España a estudiar Teología, Filosofía y Periodismo, y en 2013 fue trasladado a Trinidad.

Sus feligreses lo apodaron “el Cardenal de la gente”, y en 2012 recibió el premio Geremek, otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia en reconocimiento a su defensa de los derechos humanos.

Pensamiento y obra escrita

Además de su labor pastoral, José Conrado ha desarrollado una reflexión crítica sobre la realidad cubana que ha plasmado en varios libros, entre ellos Sueños y pesadillas de un cura en Cuba, Resistencia y sumisión en Cuba, Utopías y Florecillas de la Iglesia Cubana.

En sus textos sostiene que la misión del sacerdote es liberadora. “Si tú abres la Biblia, te vas a dar cuenta de que Dios es el que libera”, afirmó el religioso, quien insiste en que la Iglesia no tiene que enfrentar al Gobierno, pero, sin renunciar a su identidad, debe decir su verdad y ser escuchada.

Cercanía con el exilio

El padre Conrado mantiene un vínculo estrecho con Miami, donde ha oficiado misas en la Ermita de la Caridad y ha impulsado campañas para enviar juguetes y medicamentos a las familias necesitadas de la isla.

En sus visitas más recientes describió a un pueblo que, según sus palabras, “vive agotado, pero no derrotado”, sometido a lo que llama una indefensión aprendida.

“El sistema no da más y la mayor parte de la población está de acuerdo con la urgencia del fin del modelo actual”, declaró el sacerdote, quien ha sido entrevistado en varias ocasiones por DIARIO LAS AMÉRICAS.

La misa del 10 de julio se perfila como un punto de encuentro para la diáspora cubana, que verá en la celebración no solo el homenaje a una trayectoria personal, sino también un reconocimiento a la presencia de la Iglesia junto a quienes sufren dentro y fuera de Cuba.

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