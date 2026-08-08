sábado 8  de  agosto 2026
PERSONA DESAPARECIDA

Buscan a hombre de 84 años desaparecido en Miami

Fue visto por última vez el viernes en la calle Ocho del noroeste y podría necesitar asistencia.

Buscan a hombre de 84 años desaparecido en Miami

Buscan a hombre de 84 años desaparecido en Miami

Oficina de Víctimas Especiales de MDSO
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) solicitó la colaboración de la comunidad para encontrar a Juan Wenceslao Mieses, cuyo paradero se desconoce desde la tarde del viernes 7 de agosto.

El adulto mayor fue visto alrededor de las 2:00 p.m. cuando salía de un inmueble ubicado en la cuadra 8000 de la calle Ocho del noroeste.

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Desde ese momento no se ha comunicado con familiares ni amigos. Las autoridades lo consideran vulnerable y advirtieron que podría necesitar ayuda.

Mieses mide aproximadamente 5 pies y 8 pulgadas, pesa cerca de 180 libras, tiene ojos marrones y cabello blanco.

Al momento de su desaparición llevaba una camisa de color no precisado, pantalones cortos con estampado floral, medias amarillas y zapatos cuya tonalidad tampoco fue especificada.

Quienes posean información relacionada con el caso pueden llamar a la Oficina de Víctimas Especiales de MDSO al 305-715-3300.

También está disponible la línea de Alto al Crimen, 305-471-TIPS (8477).

Hasta el cierre de esta nota, no se había informado su hallazgo.

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