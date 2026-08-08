Buscan a hombre de 84 años desaparecido en Miami

MIAMI.- La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) solicitó la colaboración de la comunidad para encontrar a Juan Wenceslao Mieses, cuyo paradero se desconoce desde la tarde del viernes 7 de agosto.
Fue visto por última vez el viernes en la calle Ocho del noroeste y podría necesitar asistencia.
MIAMI.- La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) solicitó la colaboración de la comunidad para encontrar a Juan Wenceslao Mieses, cuyo paradero se desconoce desde la tarde del viernes 7 de agosto.
El adulto mayor fue visto alrededor de las 2:00 p.m. cuando salía de un inmueble ubicado en la cuadra 8000 de la calle Ocho del noroeste.
Desde ese momento no se ha comunicado con familiares ni amigos. Las autoridades lo consideran vulnerable y advirtieron que podría necesitar ayuda.
Mieses mide aproximadamente 5 pies y 8 pulgadas, pesa cerca de 180 libras, tiene ojos marrones y cabello blanco.
Al momento de su desaparición llevaba una camisa de color no precisado, pantalones cortos con estampado floral, medias amarillas y zapatos cuya tonalidad tampoco fue especificada.
Quienes posean información relacionada con el caso pueden llamar a la Oficina de Víctimas Especiales de MDSO al 305-715-3300.
También está disponible la línea de Alto al Crimen, 305-471-TIPS (8477).
Hasta el cierre de esta nota, no se había informado su hallazgo.