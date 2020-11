Fue una de las propuestas más controversiales, de las seis que fueron presentadas a los votantes. Y fue precisamente polémica porque llegaba en mal momento.

Aprobada la enmienda por el electorado, el salario mínimo sería incrementado a $10 por hora el 30 de septiembre de 2021, y aumentaría un dólar por año hasta llegar a 15 en 2026.

Varios Gobiernos estatales han adoptado el incremento, pero ésta es la primera vez que es establecida a través de un sufragio popular.

“Comprendemos la propuesta, pero creo que llega en mal momento: cuando la economía sufre el golpe de la pandemia de coronavirus y muchas empresas, grandes y pequeñas, luchan por sobrevivir”, comentó entonces Sam Wilson, profesor de economía de University of Florida.

Y por ello, además de la crisis y la oposición declarada por el Gobierno estatal y la rama empresarial, la propuesta podría haber sido rechazada.

Coste de vida

Para muchos, el coste de la vida sube y los salarios no son afines. Y tal vez nunca lo sean.

De hecho, el estatuto actual de Florida, que fue adoptado por una votación popular similar en 2004, estipula que “cada año el estado tiene que ajustar el salario mínimo en base al informe de líndice de precios, o inflación, que es reportado por el Gobierno federal, y no acorde a lo que dicte el Congreso estatal”, recordó el economista.

Pero ello no fue suficiente. “No podemos vivir con salarios tan bajos. No podemos vivir con $8.56 la hora”, declaró Felipa Cárdenas, empleada de limpieza, quien junto a trabajadores de servicios protestaban en una calle de Miami.

Cárdenas percibe un salario de 8.56 por hora, lo que equivale a $342.40 por 40 horas, pero el Gobierno federal y la caja de jubilación y seguridad social toman sus partes y la asalariada termina recibiendo alrededor de $274 a la semana o $1.096 al mes.

“Para poder vivir, tengo que tener otro trabajo. Cuando termino uno, comienzo el otro, y cuando llego a casa estoy casi muerta”, señaló Cárdenas.

Según un reporte publicado por el Center for Neighborhood Knowledge, de University of California, que fue solicitado por el sindicato Service Employees International Union (SEIU), cerca del 60% de los empleados de limpieza en Miami viven por debajo del nivel de pobreza estadounidense, establecido en $12.760 por una persona y $17.240 por dos personas al año.

Oposición

La propuesta afrontó “una fuerte oposición de empresas y de quienes llevan las directrices de la economía en el estado”, opinó el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates.

Por ejemplo, Florida Retail Federation, que agrupa a tiendas y locales comerciales, así como Florida Chamber of Commerce, que aglutina a empresarios y empresas, anticiparon que no respaldaban un aumento de esta magnitud porque dañaría la economía del estado y dispararía la inflación.

“La gran mayoría de las empresas que conforman nuestra asociación”, señaló el vocero de Florida Retail Federation, James Miller, “son pequeñas y solo cuentan con una cantidad de pequeña de dinero para pagar salarios y obtener alguna ganancia”

Luego añadió: “Si forzamos a un minorista a pagar más, vamos a forzarlos a hacer una de estas dos cosas: pagar el aumento y pasar el gasto al precio de los productos o simplemente quedarnos con un mínimo de empleados y mandar al resto al desempleo”.

En efecto, si un empleador tiene que pagar tres, cinco o siete dólares más por hora, buscará primero dónde disponer del dinero o recuperarlo, y aparentemente tiene solo dos opciones: aumentar el precio de los productos o servicios que provee, o despedir empleados para equilibrar gastos.

Efectos

En verdad, el gobernador Ron DeSantis señaló que el aumento del salario mínimo a 15 dólares crearía “un gran problema en los restaurantes”, donde los salarios y las propinas deben ser igualmente ajustados.

“Cuando adoptamos una ley como esa, tenemos que hacer otra” para equilibrar salarios, incluso costes que suelen ser transferidos al precio a pagar por el público.

De hecho, la Corte Suprema estatal, cuando aprobó la propuesta de enmienda, no tuvo en cuenta el supuesto impacto económico que podría tener el alza del salario por considerar el tema “fuera de jurisdicción jurídica”.

Y concluyó: “Esta decisión no excluye una impugnación judicial de declaración de impacto financiero”.

En otras palabras, la aprobación podría ser cuestionada legalmente desde el ángulo financiero, tal como sucedió con la enmienda que reponía el derecho al voto a los expresos. Entonces, el Congreso estatal, con la anuencia del gobernador, optó por limitar la restitución del derecho al sufragio a quienes saldaran las deudas monetarias con los tribunales.

“Cualquier cosa es posible. Ojalá no suceda. No se puede seguir interfiriendo en la voluntad del electorado. El sistema perdería credibilidad y eso no es bueno”, apostilló el abogado Martínez.