Florida multa con $20.000 a contratista de FPL por fumigación aérea que dañó propiedades y desata investigación federal

MIAMI.- El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (FDACS) impuso la multa máxima permitida por la ley, de 20 mil dólares, a la empresa Industrial Helicopters LLC, contratista de Florida Power & Light (FPL), tras determinar que incurrió en un uso y aplicación indebidos de pesticidas durante una fumigación aérea realizada el 20 de mayo en la comunidad de East Milton, en el condado de Santa Rosa, al norte del estado.

La investigación concluyó que el helicóptero provocó una deriva de herbicidas hacia áreas que no formaban parte del objetivo de la aplicación, lo que generó denuncias de agricultores por daños a propiedades, cultivos y animales de granja, además de inquietudes sobre el impacto ambiental y la seguridad de este tipo de operaciones cerca de viviendas y explotaciones agrícolas en Florida.

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Denuncias de residentes de Florida

El caso cobró relevancia después de que varios residentes denunciaran la muerte de animales y posibles afectaciones ambientales. En respuesta a las preocupaciones de sus electores, el senador estatal Don Gaetz, republicano por el Distrito 1, solicitó formalmente el 28 de mayo una investigación al comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, para esclarecer lo ocurrido.

En un comunicado difundido tras conocerse los resultados, Gaetz agradeció la rapidez con la que actuó el Departamento de Agricultura, quien envió el resultado de las investigaciones este 30 de junio.

"Estoy muy agradecido al comisionado Simpson por tomar este asunto con seriedad, acelerar la investigación y hacer cumplir las leyes de Florida", afirmó.

La investigación confirmó la deriva de herbicidas

En la carta enviada a Gaetz, Simpson informó que la investigación comenzó incluso antes de recibir la solicitud formal del senador, luego de que un propietario afectado presentara una denuncia ante el departamento.

Las pruebas de laboratorio realizadas por el Estado a la vegetación y a varias gallinas confirmaron que los herbicidas aplicados sobre el corredor de líneas de transmisión eléctrica de FPL se desplazaron hasta una finca cercana.

Sin embargo, el informe también señala que, aunque en dos gallinas se detectó un compuesto químico, este no correspondía a ninguno de los herbicidas utilizados durante la fumigación y no era tóxico para las aves, por lo que los análisis no establecieron una relación directa entre ese hallazgo y la muerte de los animales.

Violaciones detectadas durante la fumigación

La investigación determinó que Industrial Helicopters LLC realizaba trabajos bajo contrato con FPL para controlar el crecimiento de vegetación debajo de líneas de transmisión eléctrica cuando ocurrieron las irregularidades.

De acuerdo con el FDACS, el contratista fue sancionado por provocar la deriva de pesticidas hacia sitios no autorizados, incumplir las restricciones establecidas en la etiqueta de los herbicidas y violar las normas estatales relacionadas con el uso de herbicidas del grupo organoauxínico.

Los inspectores también concluyeron que el piloto roció herbicidas sobre el cauce del Dead River, no verificó la velocidad del viento antes de la aplicación, almacenó incorrectamente los productos químicos y no mantuvo los registros obligatorios exigidos por la normativa, hallazgos que sustentaron las acciones administrativas.

Según la investigación, el helicóptero aplicó una mezcla de los herbicidas comerciales Tahoe 3A, Polaris AC Complete, Escort XP y Method 240SL, junto con un coadyuvante agrícola y agua para preparar 300 galones de solución, distribuidos a una tasa de 20 galones por acre.

El piloto identificado por el Departamento de Agricultura fue Cole Ward, aplicador comercial con licencia estatal, mientras que Industrial Helicopters LLC fue identificada como la empresa responsable de la operación.

FPL suspendió las fumigaciones aéreas

Tras conocerse las denuncias, Florida Power & Light suspendió las aplicaciones aéreas de herbicidas en la zona mientras avanzaba la investigación.

"Una vez que surgieron estas preocupaciones, dejamos de realizar fumigaciones aéreas con herbicidas. Queríamos asegurarnos de contar con los resultados de esta investigación para determinar qué cambios eran necesarios y decidir cómo proceder", declaró la portavoz de FPL, Sarah Gatewood a una reportera de WEAR-TV.

La empresa informó que Industrial Helicopters LLC es su principal contratista para este tipo de trabajos en el noroeste de Florida y aseguró que revisa las conclusiones de la investigación junto con el proveedor para evaluar posibles cambios en sus procedimientos y garantizar que cualquier operación futura se realice de manera segura y conforme a la normativa.

El caso será remitido a la FAA

En su respuesta al senador, Simpson explicó que el FDACS únicamente tiene autoridad para fiscalizar el uso adecuado de pesticidas, mientras que cualquier posible violación relacionada con la operación de la aeronave corresponde a la Administración Federal de Aviación (FAA).

Por ese motivo, anunció que el departamento remitirá toda la investigación a la agencia federal para que determine si existieron infracciones a la normativa aeronáutica.

Simpson indicó además que la investigación respondió todos los requerimientos formulados por Gaetz, incluida la revisión de la ruta de vuelo mediante registros GPS, la identificación del piloto y la empresa operadora, el análisis de las sustancias aplicadas, la investigación sobre la muerte de animales y posibles daños ambientales, así como la coordinación con otras agencias estatales y federales.

Persisten interrogantes

El incidente también despertó preocupación entre los apicultores del condado de Santa Rosa. La presidenta de la Santa Rosa County Beekeepers Association, Melissa Kalis, afirmó que varias colmenas registraron una mortandad masiva de abejas semanas antes del episodio con las gallinas.

Aunque hasta el momento no existe evidencia que vincule la muerte de las abejas con la fumigación aérea y las autoridades no han determinado su causa, Kalis sostuvo que se trata de un problema recurrente y pidió que continúe la investigación para evitar nuevos incidentes.

Gaetz señaló que, si bien está satisfecho con los avances de la investigación, aún quedan preguntas por responder.

"Planeo seguir de cerca este caso. Necesitamos respuestas sobre quién hizo qué, cuáles fueron las consecuencias, quién tiene la responsabilidad y cómo asegurarnos de que algo así no vuelva a ocurrir", afirmó.

El senador añadió que también notificará a la Comisión de Servicios Públicos de Florida, organismo regulador de Florida Power & Light, para que tenga conocimiento de las conclusiones de la investigación y de las acciones administrativas adoptadas por el Departamento de Agricultura.

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