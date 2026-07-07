Publix retira arándanos de sus tiendas en Florida por posible contaminación con E. coli

Los arándanos o blueberries son una fruta de alto contenido nutricional.

MIAMI. - La cadena de supermercados Publix retiró de sus congeladores un lote de arándanos orgánicos de la marca GreenWise ante la posible contaminación con la bacteria Escherichia coli, luego de que el producto fuera asociado con doce casos de enfermedad estomacal en ocho estados del sureste de Estados Unidos, entre ellos Florida.

El retiro voluntario, iniciado el 3 de julio por el proveedor chileno Frutas y Hortalizas del Sur S.A., respondió a los reportes de consumidores que enfermaron tras ingerir el producto y llevó a la empresa a suspender de inmediato su venta.

INVARIABLE Florida mantiene estable el precio de la gasolina, Miami promedia $3.76 por galón

El producto afectado

La medida cubre las bolsas de diez onzas de arándanos orgánicos congelados GreenWise Organic IQF Blueberries identificadas con el código de lote 60401 y fecha de consumo preferente del 9 de febrero de 2028.

Publix precisó que ningún otro lote ni fecha forma parte del retiro. El producto se distribuyó a tiendas de la cadena en Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.

La empresa pidió a sus clientes revisar los congeladores y no consumir las bolsas adquiridas el 3 de julio o antes de esa fecha.

Doce casos y una cepa peligrosa

Las autoridades reportaron doce casos confirmados de infección por Escherichia coli O145:H28, una variante productora de toxina Shiga, con inicio de síntomas entre el 11 de mayo y el 5 de junio.

Cuatro personas requirieron hospitalización y no se registraron muertes, según los reportes.

De acuerdo con la información epidemiológica recopilada, siete de las nueve personas entrevistadas dijeron haber consumido arándanos congelados, y cinco identificaron específicamente el producto de GreenWise.

El Departamento de Salud de Florida notificó el 1 de julio a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre un grupo de contagios y compartió sus hallazgos con Publix, que entonces detuvo la venta del producto.

Recomendaciones a los consumidores

La bacteria puede provocar cólicos estomacales intensos, diarrea, en ocasiones con sangre, y vómitos.

Aunque la mayoría de las personas sanas se recupera en aproximadamente una semana, la infección puede derivar en una complicación grave conocida como síndrome urémico hemolítico, un tipo de insuficiencia renal que afecta sobre todo a niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado.

Publix indicó que los clientes que tengan el producto deben desecharlo o devolverlo al punto de compra para obtener un reembolso completo.

El proveedor chileno señaló que retiró el lote de la distribución mientras trabaja con los reguladores y sus socios comerciales para determinar el origen de la posible contaminación.