martes 7  de  julio 2026
ALERTA

Publix retira arándanos de sus tiendas en Florida por posible contaminación con E. coli

La cadena de supermercados sacó de circulación un lote de arándanos orgánicos GreenWise tras vincularlo con doce casos de infección bacteriana en ocho estados del sureste

Los arándanos o blueberries son una fruta de alto contenido nutricional.

Los arándanos o blueberries son una fruta de alto contenido nutricional.

FREEPIK
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La cadena de supermercados Publix retiró de sus congeladores un lote de arándanos orgánicos de la marca GreenWise ante la posible contaminación con la bacteria Escherichia coli, luego de que el producto fuera asociado con doce casos de enfermedad estomacal en ocho estados del sureste de Estados Unidos, entre ellos Florida.

El retiro voluntario, iniciado el 3 de julio por el proveedor chileno Frutas y Hortalizas del Sur S.A., respondió a los reportes de consumidores que enfermaron tras ingerir el producto y llevó a la empresa a suspender de inmediato su venta.

Lee además
Rescatistas de Florida a su regreso a Miami, tras una semana en Venezuela.
SOLIDARIDAD

Rescatistas de Florida regresan a Miami tras salvar vidas en Venezuela
Precio de la gasolina en Florida permanece estable. 
INVARIABLE

Florida mantiene estable el precio de la gasolina, Miami promedia $3.76 por galón

El producto afectado

La medida cubre las bolsas de diez onzas de arándanos orgánicos congelados GreenWise Organic IQF Blueberries identificadas con el código de lote 60401 y fecha de consumo preferente del 9 de febrero de 2028.

Publix precisó que ningún otro lote ni fecha forma parte del retiro. El producto se distribuyó a tiendas de la cadena en Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.

La empresa pidió a sus clientes revisar los congeladores y no consumir las bolsas adquiridas el 3 de julio o antes de esa fecha.

Doce casos y una cepa peligrosa

Las autoridades reportaron doce casos confirmados de infección por Escherichia coli O145:H28, una variante productora de toxina Shiga, con inicio de síntomas entre el 11 de mayo y el 5 de junio.

Cuatro personas requirieron hospitalización y no se registraron muertes, según los reportes.

De acuerdo con la información epidemiológica recopilada, siete de las nueve personas entrevistadas dijeron haber consumido arándanos congelados, y cinco identificaron específicamente el producto de GreenWise.

El Departamento de Salud de Florida notificó el 1 de julio a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre un grupo de contagios y compartió sus hallazgos con Publix, que entonces detuvo la venta del producto.

Recomendaciones a los consumidores

La bacteria puede provocar cólicos estomacales intensos, diarrea, en ocasiones con sangre, y vómitos.

Aunque la mayoría de las personas sanas se recupera en aproximadamente una semana, la infección puede derivar en una complicación grave conocida como síndrome urémico hemolítico, un tipo de insuficiencia renal que afecta sobre todo a niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado.

Publix indicó que los clientes que tengan el producto deben desecharlo o devolverlo al punto de compra para obtener un reembolso completo.

El proveedor chileno señaló que retiró el lote de la distribución mientras trabaja con los reguladores y sus socios comerciales para determinar el origen de la posible contaminación.

Temas
Te puede interesar

Comando Sur desde Doral, Florida, refuerza ayuda humanitaria tras terremoto en Venezuela

Aliados de DeSantis rompen filas y respaldan a Byron Donalds para gobernador de Florida

Jefe del Comando Sur de EEUU viaja a Venezuela para coordinar la reconstrucción tras terremotos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump da declaraciones antes de partir en el helicóptero con destino a Arizona.
EEUU

Trump anuncia nuevo proyecto de renovación para la Casa Blanca: un helipuerto

Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela tras ser vicepresidente del régimen madurista.
CORRUPCIÓN

Delcy Rodríguez se querella en España mientras tragedia en Venezuela depende de ayuda humanitaria

Ismail al-Thawabta (CR), jefe de la oficina de prensa del grupo terrorista Hamás, ofrece una rueda de prensa en el Hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 6 de julio de 2026. 
CONFLICTO

Hamás disuelve su órgano de gobierno en Gaza

Comando Sur, en Doral, Florida, ayuda a Venezuela. 
ASISTENCIA

Comando Sur desde Doral, Florida, refuerza ayuda humanitaria tras terremoto en Venezuela

El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, visitó Venezuela hoy junto con el encargado de negocios John M. Barrett.
DEVASTACIÓN

Jefe del Comando Sur de EEUU viaja a Venezuela para coordinar la reconstrucción tras terremotos

Te puede interesar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el aspirante republicano a sucederlo en el cargo Byron Donalds.
ELECCIONES 2026

Aliados de DeSantis rompen filas y respaldan a Byron Donalds para gobernador de Florida

Por Daniel Castropé
El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, visitó Venezuela hoy junto con el encargado de negocios John M. Barrett.
DEVASTACIÓN

Jefe del Comando Sur de EEUU viaja a Venezuela para coordinar la reconstrucción tras terremotos

Los arándanos o blueberries son una fruta de alto contenido nutricional.
ALERTA

Publix retira arándanos de sus tiendas en Florida por posible contaminación con E. coli

El presidente Donald Trump da declaraciones antes de partir en el helicóptero con destino a Arizona.
EEUU

Trump anuncia nuevo proyecto de renovación para la Casa Blanca: un helipuerto

La comisionada de Miami-Dade, Vicki L. López (cd), posa junto a trabajadores de los Marlins y los transportistas de ayuda a Venezuela este lunes en el estacionamiento del estadio loanDepot Park en Miami, Florida (EE.UU.). La alcaldía de Miami, el condado de Miami-Dade y los Miami Marlins abrieron este lunes un centro de acopio de ayuda para las víctimas de los terremotos de Venezuela en el estadio loanDepot Park, sede del equipo de béisbol.
ALTRUISMO

Miami abre un centro de acopio en el loanDepot Park para damnificados del terremoto en Venezuela