martes 7  de  julio 2026
DROGRA

Operativo en Hialeah culmina con dos hermanos arrestados por tráfico de cocaína

Una investigación iniciada en abril permitió incautar 480 gramos de cocaína, un rifle, municiones y más de $58,000 en efectivo durante un allanamiento

El operativo fue realizado el 1 de julio y participaron agentes del FDLE, el FBI y el HPD.

El operativo fue realizado el 1 de julio y participaron agentes del FDLE, el FBI y el HPD.

COLLAGE DLA/ FOTOS X FDLE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Una investigación desarrollada durante varios meses en Miami-Dade culminó con el arresto de dos hermanos de Hialeah y el decomiso de cocaína, un arma de fuego, municiones y más de 58,000 dólares en efectivo, informó el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE).

Los detenidos fueron identificados como Alexander Sánchez y Anthony Sánchez, ambos de 29 años, quienes enfrentan cargos por tráfico de cocaína, posesión de cocaína, lavado de dinero y cuatro cargos de posesión de cocaína con intención de vender, según el FDLE.

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De acuerdo con las autoridades, el caso comenzó en abril, cuando el Grupo de Trabajo de Asistencia Estatal del Sur de Florida para la Erradicación del Fentanilo recibió información que vinculaba a los hermanos con una presunta operación de distribución de drogas en distintos sectores del condado de Miami-Dade.

Las pesquisas condujeron a un operativo realizado el 1 de julio, en el que participaron agentes del FDLE, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Policía de Hialeah (HPD), quienes ejecutaron el arresto de ambos sospechosos.

Durante el allanamiento de la residencia, los investigadores incautaron 480 gramos de cocaína, parafernalia utilizada para el procesamiento y distribución de narcóticos, un rifle, municiones y más de 58,000 dólares en efectivo, de acuerdo con la información oficial.

Los dos acusados fueron trasladados a la cárcel de , mientras el FDLE informó que el caso permanece bajo investigación como parte de los esfuerzos para determinar si existen otras personas relacionadas con la presunta actividad delictiva.

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