Operativo en Hialeah culmina con dos hermanos arrestados por tráfico de cocaína

El operativo fue realizado el 1 de julio y participaron agentes del FDLE, el FBI y el HPD.

MIAMI.- Una investigación desarrollada durante varios meses en Miami-Dade culminó con el arresto de dos hermanos de Hialeah y el decomiso de cocaína, un arma de fuego, municiones y más de 58,000 dólares en efectivo, informó el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE).

Los detenidos fueron identificados como Alexander Sánchez y Anthony Sánchez , ambos de 29 años, quienes enfrentan cargos por tráfico de cocaína, posesión de cocaína, lavado de dinero y cuatro cargos de posesión de cocaína con intención de vender, según el FDLE.

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De acuerdo con las autoridades, el caso comenzó en abril, cuando el Grupo de Trabajo de Asistencia Estatal del Sur de Florida para la Erradicación del Fentanilo recibió información que vinculaba a los hermanos con una presunta operación de distribución de drogas en distintos sectores del condado de Miami-Dade.

These brothers need to find a different hobby.



After an investigation revealed that Alexander and Anthony Sanchez were trafficking cocaine in South Florida, the South Florida State Assistance for Fentanyl Eradication (S.A.F.E.) Task Force arrested the siblings.



You can read… pic.twitter.com/UVUNwtNBg2 — FDLE (@fdlepio) July 7, 2026

Las pesquisas condujeron a un operativo realizado el 1 de julio, en el que participaron agentes del FDLE, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Policía de Hialeah (HPD), quienes ejecutaron el arresto de ambos sospechosos.

Durante el allanamiento de la residencia, los investigadores incautaron 480 gramos de cocaína, parafernalia utilizada para el procesamiento y distribución de narcóticos, un rifle, municiones y más de 58,000 dólares en efectivo, de acuerdo con la información oficial.

Los dos acusados fueron trasladados a la cárcel de , mientras el FDLE informó que el caso permanece bajo investigación como parte de los esfuerzos para determinar si existen otras personas relacionadas con la presunta actividad delictiva.