martes 7  de  julio 2026
TRAS LAS REJAS

Excandidato a gobernador de Florida Andrew Gillum arrestado por posesión de metanfetamina y marihuana

Andrew Gillum fue arrestado en Alabama tras una parada de tráfico en la que la policía aseguró haber encontrado metanfetamina, marihuana y una pipa de vidrio en su vehículo

El exalcalde de Tallahassee, Andrew Gillum, durante su visita a DIARIO LAS AMÉRICAS.&nbsp;
El exalcalde de Tallahassee, Andrew Gillum, durante su visita a DIARIO LAS AMÉRICAS.  JJ BLANCO H
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El exalcalde de Tallahassee y excandidato demócrata a la gobernación de Florida, Andrew Demetric Gillum, fue arrestado la noche del 2 de julio en la ciudad de Daphne, Alabama, tras una parada de tráfico durante la cual agentes aseguraron haber hallado presunta metanfetamina, marihuana y parafernalia para el consumo de drogas en el vehículo que conducía.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Daphne, el incidente ocurrió alrededor de las 10:45 p.m., cuando oficiales de patrulla detuvieron un vehículo que circulaba de manera errática por la autopista US Highway 98, cerca de North Main Street.

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Los agentes identificaron al conductor como Gillum, de 46 años y residente de Tallahassee, Florida. Durante la intervención, uno de los policías observó una pipa de vidrio sobre la consola central del automóvil, lo que dio pie a un registro del vehículo con causa probable.

Según el reporte policial, durante la inspección fueron encontrados varios cigarrillos de marihuana ya enrollados y tres paquetes con una sustancia que dio positivo preliminarmente para metanfetamina.

Como resultado, Gillum fue acusado de posesión ilegal de una sustancia controlada, un delito grave (felony) de clase D bajo la legislación de Alabama, y de posesión de marihuana en segundo grado, un delito menor (misdemeanor) de clase A. Los registros de la policía también incluyen un cargo por posesión de parafernalia para drogas, relacionado con la pipa de vidrio encontrada en el vehículo.

Tras su arresto, Gillum fue ingresado inicialmente en la cárcel municipal de Daphne y posteriormente trasladado al Centro Correccional del Condado de Baldwin.

Figura destacada de la política de Florida

Gillum fue elegido alcalde de Tallahassee en 2014 y permaneció en el cargo hasta 2018, cuando decidió no buscar la reelección para competir por la gobernación de Florida como candidato del Partido Demócrata.

En las elecciones generales del 6 de noviembre de 2018 fue derrotado por un estrecho margen por el entonces candidato republicano, Ron DeSantis, en una de las contiendas más reñidas en la historia reciente del estado.

Su candidatura lo convirtió en una de las principales figuras emergentes del Partido Demócrata a nivel nacional. Sin embargo, su carrera política se vio afectada posteriormente por diversos problemas legales y personales.

Hasta el momento, las autoridades de Daphne no han informado si Gillum ha designado representación legal ni si ha presentado una declaración sobre los cargos que enfrenta. Tampoco se han divulgado detalles adicionales sobre su comparecencia ante el tribunal.

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