martes 4  de  agosto 2026
LA BOLSA

Wall Street cierra en fuerte alza con récord del Dow Jones

El Dow Jones avanzó un 1,32% y cerró en 53.178,41 puntos, un récord desde julio. El índice tecnológico Nasdaq se disparó un 2,13% y el S&P 500 ganó un 1,48%.

Agentes en el piso de remate de la Bolsa de Nueva York.

Agentes en el piso de remate de la Bolsa de Nueva York.

ANGELA WEISS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street cerró al alza el lunes, impulsada por la caída de los precios del petróleo tras el anuncio de Donald Trump de una reanudación del diálogo con Teherán.

El Dow Jones avanzó un 1,32% y cerró en 53.178,41 puntos, un récord desde julio.

Lee además
La producción industrial en EEUU sigue en crecimiento  y expansión.
ECONOMíA

EEUU: Actividad manufacturera crece a mayor ritmo en julio
Todd Blance, secretario interino de Justicia de Estados Unidos.
SENADO

Designado a fiscal general de EEUU anuncia acuerdo con senadores

El índice tecnológico Nasdaq se disparó un 2,13% y el S&P 500 ganó un 1,48%.

"La caída en las cotizaciones del petróleo da un verdadero impulso a las acciones", dijo Angelo Kourkafas, de la firma de inversiones Edward Jones.

El precio del barril de Brent del mar del Norte -la referencia internacional- cayó un 4,73% el lunes tras el anuncio de Trump de las nuevas conversaciones con Irán. Sin embargo, Teherán las negó.

Sigue el impulso de las tecnológicas

Pese a eso, los mercados creen que una salida diplomática pavimentaría el camino para que se reanude el flujo de crudo en Medio Oriente, de acuerdo con analistas.

Al tiempo, el mercado estadounidense "es impulsado por un dinamismo renovado de los valores tecnológicos", identificó Kourkafas.

De acuerdo con él, "los resultados empresariales publicados la semana pasada" por algunos gigantes del sector "ayudaron a confirmar que el desarrollo de la IA sigue siendo viable".

Amazon (+4,58% a 284,02 dólares) el lunes superó el hito simbólico de los 3 billones de dólares en capitalización de mercado por primera vez.

El grupo mostró que sus inversiones en IA no están consumiendo sus márgenes.

Nvidia ganó un 2,93%, Microsoft un 4,93%, Alphabet (Google) un 4,88% y Meta un 6,02%.

Ahora los inversores esperan los resultados de SpaceX, la joya de la corona de Elon Musk, el martes después del cierre.

FUENTE: Conn información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump afirma que EEUU está negociando "en estos momentos" con Irán: "Es la última oportunidad"

Wall Street abre al alza impulsada por la caída del petróleo

Wall Street cierra en fuerte alza por ganancias de tecnológicas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.  
ELECCIONES 2026

Arranca votación anticipada de primarias en Miami-Dade, ¿a dónde acudir?

Los apagones, el drama que viven a diario los cubanos.
INFORME

Cuba alcanza un récord histórico con 1.415 protestas sociales durante el mes de julio

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 4 de abril de 2026.
FÚTBOL

Messi y el Inter Miami buscan dar otro golpe de autoridad en la Leagues Cup

El presidente Donald Trump (sentado) se prepara para firmar una orden ejecutiva que crea la Comisión de Cónyuges Militares en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de agosto de 2026, en Washington, DC.
GUERRA

Trump afirma que EEUU está negociando "en estos momentos" con Irán: "Es la última oportunidad"

Imagen referencial.
VIGILANCIA SANITARIA

Aumentan casos de lepra en Florida; Miami-Dade entre condados afectados

Te puede interesar

Un agente de ICE (L) revisa las identificaciones de los viajeros en el Aeropuerto Intercontinental George Bush el 28 de marzo de 2026 en Houston, Texas.
EEUU

ICE intensifica operativos en aeropuertos; hasta 40 inmigrantes han sido arrestados en un día

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump (sentado) se prepara para firmar una orden ejecutiva que crea la Comisión de Cónyuges Militares en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de agosto de 2026, en Washington, DC.
GUERRA

Trump afirma que EEUU está negociando "en estos momentos" con Irán: "Es la última oportunidad"

El portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, habla con los periodistas.
POLÍTICA

EEUU confía en el diálogo venezolano para avanzar en su plan de transición de tres fases

Luis Alonso Matute Figueroa, trasladaba de manera clandestina las armas de fuego desde el sur de Florida a Honduras.
TRÁFICO DE ARMAS

Declaran culpable a migrante por enviar armas de Florida a Honduras mediante testaferros

El edificio de Justicia C. Clyde Atkins donde se lleva a cabo el juicio del exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab este viernes, en Miami, Florida
FLORIDA

Jueza fija para septiembre el juicio contra Alex Saab por lavado de dinero y conspiración