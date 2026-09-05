sábado 5  de  septiembre 2026
SEGURIDAD

Arrestan tras casi dos semanas a motociclista buscado por atropello en Ocean Drive

La niña de 10 años sufrió lesiones en un codo y una pierna cuando el conductor escapaba de los agentes

Imagen referencial de la patrulla de Miami Beach.

Imagen referencial de la patrulla de Miami Beach.

AFP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La Policía de Miami Beach (MBPD) localizó al conductor de una motocicleta todoterreno acusado de atropellar a una niña de 10 años sobre una acera de Ocean Drive y escapar sin prestarle auxilio.

Mandrell Ceydrec Rolle Jr., de 29 años y residente de Pembroke Pines, quedó bajo custodia el 2 de septiembre por el incidente registrado el 22 de agosto. Afronta cargos por abandonar el lugar de un accidente con una persona lesionada, conducción temeraria y resistencia sin violencia.

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Varias llamadas al 911 alertaron alrededor de las 7:00 p.m. sobre cuatro motociclistas que circulaban a gran velocidad por Collins Avenue, dentro del distrito Art Déco. Los oficiales ubicaron al grupo y observaron maniobras calificadas como imprudentes.

Los conductores continuaron hasta Ocean Drive y se detuvieron en la cuadra 700. Cuando los uniformados se aproximaron a pie, uno de ellos permaneció en el sitio y fue detenido sin incidentes.

Rolle, en cambio, habría acelerado pese a las órdenes de detenerse. Durante la fuga invadió el área peatonal e impactó a la menor, quien se encontraba junto a su madre. El golpe la derribó y le provocó heridas en una extremidad superior y otra inferior.

Personal del Departamento de Bomberos de Miami Beach le brindó asistencia allí mismo. La información divulgada por las autoridades no precisa si necesitó ser trasladada a un hospital.

Los detectives identificaron posteriormente al sospechoso y obtuvieron una orden judicial. La unidad táctica contra robos de la Policía de Miami colaboró en su localización.

El expediente indica además que Rolle se encontraba bajo supervisión federal por una condena relacionada con posesión de una ametralladora. Ese antecedente es independiente de las nuevas acusaciones.

El jefe policial Wayne A. Jones aseguró que la ciudad utilizará sus recursos para ubicar a quienes pongan en peligro a residentes o visitantes y huyan después de ocasionar lesiones.

La fianza por este caso fue establecida en $2.650.

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