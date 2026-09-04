viernes 4  de  septiembre 2026
JUSTICIA

Fiscalía descarta cargos por tiroteo mortal tras disputa por estacionamiento

El análisis de videos y testimonios llevó a concluir que Melissa Payne actuó en defensa propia frente a un Walmart de North Lauderdale

Capturas de videos muestran el momento del altercado entre Melissa Payne y Bart Diguglielmo.

Capturas de videos muestran el momento del altercado entre Melissa Payne y Bart Diguglielmo.

CAPTURA DE PANTALLA OFICINA DEL FISCAL ESTATAL CONDADO BROWARD
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Melissa Payne no enfrentará cargos por la muerte de Bart Diguglielmo, ocurrida durante un enfrentamiento por un espacio de estacionamiento frente a un Walmart de North Lauderdale.

La Fiscalía de Broward cerró el expediente después de examinar grabaciones captadas desde varios ángulos y declaraciones de quienes presenciaron el incidente, ocurrido el 30 de junio en el establecimiento ubicado en el 7900 de West McNab Road.

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Diguglielmo, residente de Lauderhill y veterano del Ejército de Estados Unidos, recibió un balazo en el abdomen y falleció posteriormente en un hospital.

El memorando elaborado por el Ministerio Público indica que Payne llegó al comercio acompañada por su sobrina y el bebé de esta. Al intentar estacionar, coincidió con el vehículo de Diguglielmo, quien también pretendía ocupar la misma plaza.

El hombre dejó su automóvil en un carril de circulación, tomó un carrito y entró al negocio, mientras ella colocaba el suyo en el espacio. Unos 90 segundos después regresó y, de acuerdo con dos testigos, amenazó con dañar sus pertenencias antes de alejarse a alta velocidad.

Luego estacionó aproximadamente dos pasillos más adelante, descendió y permaneció cerca de un árbol observando a Payne. Finalmente caminó en dirección a ella.

La mujer salió de su automóvil con un teléfono en una mano y un arma en la otra. Le pidió varias veces que no continuara acercándose. Aunque Diguglielmo retrocedió inicialmente, volvió a avanzar mientras hacía gestos, momento en que Payne accionó la pistola una vez.

La revisión se concentró en la legislación de defensa propia de Florida. Esa norma concede inmunidad penal cuando una persona se encuentra legalmente en determinado sitio y considera razonablemente necesario emplear fuerza letal para impedir una muerte o un daño corporal grave e inminente.

Los fiscales concluyeron que las evidencias disponibles no permitían refutar la versión de Payne ni demostrar que su actuación estuviera fuera de esas protecciones. La determinación pone fin al caso penal sin necesidad de un juicio.

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