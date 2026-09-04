viernes 4  de  septiembre 2026
TIROTEO MORTAL

Bicicleta eléctrica y cámaras conducen a arresto por homicidio en Homestead

Kentreal Sharmaine Smith enfrenta una acusación de asesinato en segundo grado por el ataque ocurrido el 18 de agosto

Kentreal Sharmaine Smith, de 37 años.

Kentreal Sharmaine Smith, de 37 años.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Una bicicleta eléctrica, imágenes de vigilancia y el relato de un testigo llevaron a los detectives hasta Kentreal Sharmaine Smith, acusado de matar a tiros a un hombre frente a un mercado de Homestead.

Smith, de 37 años, fue detenido el 2 de septiembre en Florida City. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade le atribuye un cargo de asesinato en segundo grado con un arma. La identidad de la víctima no había sido divulgada y el móvil permanecía sin esclarecer.

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El crimen ocurrió poco después de la medianoche del 18 de agosto en las afueras de Valentine’s Market, ubicado en el 636 de la avenida 6 del suroeste. Agentes de la Policía de Homestead acudieron al sitio cuando el sistema de detección acústica registró 11 detonaciones.

El hombre fue encontrado sobre la acera con múltiples heridas. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade lo declararon muerto a las 12:16 a.m. En las inmediaciones recuperaron igual número de casquillos correspondientes a una pistola de nueve milímetros.

Una grabación colocó al sospechoso al otro lado de la calle, mientras observaba a la víctima sentada en el extremo oeste del edificio. El reporte sostiene que subió después a una bicicleta, rodeó el área y reapareció por la parte trasera del establecimiento.

Desde ese punto se habría aproximado al objetivo y abierto fuego. La ruta seguida durante la huida coincidía con la dirección de la casa de su novia, precisaron los investigadores.

Smith fue localizado en una vivienda cercana a la cuadra 800 de Fifth Court, en Florida City. Dentro del inmueble encontraron un vehículo eléctrico de dos ruedas y una pistola del mismo calibre guardada en una bolsa adherida a este.

Tras su captura lo trasladaron a la Oficina de Homicidios. El informe afirma que durante el interrogatorio reconoció su participación en lo sucedido.

La autopsia determinó que el fallecimiento fue provocado por varios impactos de bala y lo clasificó como homicidio. La garantía correspondiente a esa imputación todavía no se había establecido. El detenido también tiene causas no relacionadas por posesión de cocaína y tenencia ilegal de un arma siendo delincuente convicto.

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