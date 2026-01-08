jueves 8  de  enero 2026
SUCESO

Arrestan a hombre que provocó dos incidentes en un mismo edificio del Downtown de Miami

Se trata de Ejeifor Emmanuel Onyechi, quien compareció ante un juez y ahora enfrenta múltiples cargos.

Ejeifor Emmanuel Onyechi, enfrenta múltiples cargos por los delitos cometidos.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE MIAMI
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. La Policía de Miami (MPD) dio a conocer hoy que un hombre fue arrestado luego de protagonizar dos incidentes consecutivos en una torrre residencial del downtown de la ciudad, generando pánico entre los vecinos y una amplia movilización policial.

Se trata de Ejeifor Emmanuel Onyechi, quien enfrenta múltiples cargos, entre ellos agresión agravada contra un oficial de policía, resistencia violenta al arresto, merodeo con fines sospechosos y activación de falsas alarmas de incendio, según informaron las autoridades.

De acuerdo con el reporte policial el primer incidente ocurrió el martes, poco después de las 8:00 p.m., cuando un guardia de seguridad del edificio localizado en la calle 5 al noroeste, notificó al 9-1-1 sobre la presencia de un sujeto que no debía estar en áreas exclusivas para residentes. Al llegar, un oficial intentó detener a Onyechi, quien se resistió violentamente, golpeando al agente con un puñetazo y empujándolo contra una pared. Durante el forcejeo, el uniformado trató de usar su pistola eléctrica, sin éxito, lo que derivó en una persecución por los pisos del complejo residencial. En esta ocasión el sospechoso logró escapar.

Al día siguiente, el mismo funcionario público volvió a toparse con el infractor, esta vez desplazándose en una patineta eléctrica. Al ser reconocido, huyó nuevamente hacia el condominio, donde se escondió. La MPD envió múltiples patrullas, oficiales adicionales y unidades caninas para localizarlo. Durante esta segunda persecución, el implicado activó varias alarmas de incendio en distintas zonas mientras intentaba evadir las fuerzas del orden, e ingresó a la propiedad persiguiendo a dos mujeres hacia espacios restringidos.

Finalmente, Onyechi fue detenido en el piso 14 de la estructura. Durante el arresto volvió a resistirse, pero no se reportaron heridos adicionales.

Durante la audiencia, la jueza determinó que había causa probable para los cargos que se le imputaron y emitió una orden estricta para que el acusado se mantenga alejado del inmueble. La fianza total se fijó en 8,650 dólares, incluyendo 5,000 dólares por agresión a un oficial, 2,000 dólares por resistencia violenta, 150 dólares por merodeo y 500 dólares por cada falsa alarma de incendio que activó.

El video compartido por la página de Instagram @onlyindade muestra la intensa respuesta policial y la persecución dentro del inmueble.

Atali Cabrejo, la madre del encarcelado Juan José Freitas, de 35 años, de Vente Venezuela, gesticula cerca de la entrada de El Helicoide tras el anuncio del régimen de liberar a presos políticos.
VENEZUELA

Dan a conocer nombres de los primeros 22 presos políticos en libertad, incluidos extranjeros

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
ALERTA

Clara advertencia a aliados de La Habana: presencia de buques de EEUU al norte de Cuba

El presidente Donald Trump. 
Economía

Trump anuncia que Venezuela comprará solo productos "made in USA" con el dinero del petróleo

Imagen de referencia de una aereonave de Cubana de Aviación. 
CUBA

Avión oficial cubano aborta aterrizaje en Venezuela en medio de vigilancia aérea de Estados Unidos

