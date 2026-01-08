Arrestan a hombre que provocó dos incidentes en un mismo edificio del Downtown de Miami

MIAMI . La Policía de Miami (MPD) dio a conocer hoy que un hombre fue arrestado luego de protagonizar dos incidentes consecutivos en una torrre residencial del downtown de la ciudad, generando pánico entre los vecinos y una amplia movilización policial.

Se trata de Ejeifor Emmanuel Onyechi, quien enfrenta múltiples cargos, entre ellos agresión agravada contra un oficial de policía, resistencia violenta al arresto , merodeo con fines sospechosos y activación de falsas alarmas de incendio, según informaron las autoridades.

El video corresponde al hecho ocurrido el 21 de agosto de 2024 que terminó con la muerte del sospecho y su madre, mientras la abuela y su hermana resultaron heridas.

De acuerdo con el reporte policial el primer incidente ocurrió el martes, poco después de las 8:00 p.m., cuando un guardia de seguridad del edificio localizado en la calle 5 al noroeste, notificó al 9-1-1 sobre la presencia de un sujeto que no debía estar en áreas exclusivas para residentes. Al llegar, un oficial intentó detener a Onyechi, quien se resistió violentamente, golpeando al agente con un puñetazo y empujándolo contra una pared. Durante el forcejeo, el uniformado trató de usar su pistola eléctrica, sin éxito, lo que derivó en una persecución por los pisos del complejo residencial. En esta ocasión el sospechoso logró escapar.

Al día siguiente, el mismo funcionario público volvió a toparse con el infractor, esta vez desplazándose en una patineta eléctrica. Al ser reconocido, huyó nuevamente hacia el condominio, donde se escondió. La MPD envió múltiples patrullas, oficiales adicionales y unidades caninas para localizarlo. Durante esta segunda persecución, el implicado activó varias alarmas de incendio en distintas zonas mientras intentaba evadir las fuerzas del orden, e ingresó a la propiedad persiguiendo a dos mujeres hacia espacios restringidos.

Finalmente, Onyechi fue detenido en el piso 14 de la estructura. Durante el arresto volvió a resistirse, pero no se reportaron heridos adicionales.

Durante la audiencia, la jueza determinó que había causa probable para los cargos que se le imputaron y emitió una orden estricta para que el acusado se mantenga alejado del inmueble. La fianza total se fijó en 8,650 dólares, incluyendo 5,000 dólares por agresión a un oficial, 2,000 dólares por resistencia violenta, 150 dólares por merodeo y 500 dólares por cada falsa alarma de incendio que activó.

El video compartido por la página de Instagram @onlyindade muestra la intensa respuesta policial y la persecución dentro del inmueble.