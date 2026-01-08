Autoridades difunden imágenes de la cámara corporal de un policía que revela apuñalamiento mortal en Hialeah

HIALEAH .- La difusión por parte de las autoridades, de un video de cámara corporal policial muestra hoy el momento en que oficiales del Departamento de Policía de Hialeah (HPD) respondieron a un incidente doméstico que terminó con la muerte de un hombre y su madre, mientras otras dos familiares resultaron heridas.

El hecho ocurrió el 21 de agosto de 2024 en una vivienda ubicada en las intersecciones 42 Place y la 5 Court al oeste de esa localidad, cuando el sospechoso identificado como Alex Gonzalez Jr., de 30 años, atacó con un cuchillo a su madre, Madeleyne González, a su abuela, Rosa González, y a su hermana, Amanda González, de 17 años.

El ataque comenzó cuando la anciana fue despertada y apuñalada sin mediar palabra; las otras dos mujeres resultaron heridas al intentar intervenir.

En el momento del trágico episodio amigos de la familia señalaron en entrevistas a medios de comunicación local que Alex enfrentaba problemas de salud mental y vivía con las víctimas.

Según el video que sirvió como pieza clave en la investigación, al llegar a la escena los oficiales encontraron a una mujer tendida en el suelo cubierta de sangre, mientras otra persona era atendida afuera de la vivienda y la tercera salía tambaleándose, apoyada por un agente. En la grabación se escucha a un oficial decir: “Tengo a alguien aquí apuñalado. El hijo está en la parte de atrás armado con un cuchillo”.

Durante la emergencia, los agentes brindaron asistencia médica cuando se produjo un enfrentamiento con González , quien avanzó hacia ellos con el arma blanca en la mano. La policía confirmó que el atacante y su madre fallecieron en el lugar, mientras que la abuela y la hermana fueron trasladadas al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, donde sobrevivieron.

Un memorando de la Oficina del Fiscal Estatal de Miami-Dade (OFEMD) emitido el mes pasado, indicó que los uniformados que abrieron fuego contra el agresor actuaron dentro de la legalidad de la ley.

Familiares recordaron que Madeleyne González habría cumplido 50 años al día siguiente del ataque y su hermano Maykel González, expresó la dificultad de informar a las sobrevivientes sobre la tragedia familiar.