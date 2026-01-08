Miami-Dade: Advierten multa y cárcel para quienes usen permisos fraudulentos de parking para discapacitados

MIAMI.- La Oficina del Recaudador de Impuestos del condado Miami-Dade , en coordinación con el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV), inició una acción de cumplimiento a nivel condal contra el uso fraudulento de permisos de estacionamiento para personas con discapacidad, informó este jueves el recaudador Dariel Fernández.

Según el comunicado oficial, las cartas de notificación ya están llegando a los destinatarios, tal como había sido adelantado semanas atrás. Estas comunicaciones informan a los titulares que sus permisos han sido cancelados por haber sido emitidos indebidamente o obtenidos de forma fraudulenta.

“Sus permisos de estacionamiento han sido cancelados y ya no son válidos. Además, usted puede quedar impedido de obtener un permiso de estacionamiento para personas con discapacidad por un período de cuatro (4) años”, señalan las cartas enviadas por la oficina del recaudador.

Notificación clara y consecuencias legales

El comunicado subraya que las cartas no dejan margen para la confusión y advierten sobre consecuencias severas en caso de incumplimiento. El uso continuado de un permiso cancelado puede acarrear hasta un año de cárcel, una multa de 1.000 dólares, o ambas sanciones, conforme a la ley de Florida. Los permisos revocados deben ser entregados de inmediato.

Fernandez fue enfático al advertir a quienes abusan del sistema:

“Quiero ser absolutamente claro con los malos actores: esta es una acción de cumplimiento con cero tolerancia”.

Auditoría total y cero tolerancia

Como parte de esta ofensiva, el condado puso en marcha una auditoría integral de todos los permisos de estacionamiento para discapacitados —permanentes y temporales— emitidos en los últimos 24 meses.

El recaudador dejó claro que no se trata de una acción selectiva ni simbólica.

“El fraude y el abuso han perjudicado durante demasiado tiempo a personas mayores, veteranos y residentes con verdaderos problemas de movilidad, y eso se acaba ahora”, afirmó.

De acuerdo con la legislación estatal, el uso fraudulento de estos permisos constituye un delito penal, no una falta administrativa. Todo permiso falso, vencido, robado o utilizado ilegalmente será revocado sin excepción, y los casos correspondientes serán remitidos a la fiscalía cuando proceda.

“No son una comodidad, son un salvavidas”

Fernández recalcó el impacto humano de estas prácticas indebidas:

“Los permisos de estacionamiento para discapacitados no se dan por comodidad. Son un salvavidas”.

El recaudador aseguró que la fiscalización ya está activa, las auditorías continúan y la rendición de cuentas es inminente, reafirmando su compromiso con la equidad, la transparencia y la confianza pública.

“Como Recaudador de Impuestos del Condado Miami-Dade, no toleraré el fraude ni el abuso. Esto es solo el comienzo”, concluyó, agradeciendo la colaboración del FLHSMV y el trabajo de su equipo.

El comunicado cierra con un mensaje institucional:

“Dios bendiga al condado Miami-Dade y a los Estados Unidos de América”.

